Morre Gracindo Jr., ator e diretor, aos 83 anos

A causa da morte de Gracindo Jr. não foi confirmada e ainda não existem informações sobre velório e sepultamento

Gracindo Jr. (Acervo/ TV Globo)

Faleceu, nesta quarta-feira (2), o ator e diretor Gracindo Jr., aos 83 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo filho do artista, Pedro Gracindo.

A causa da morte não foi confirmada e ainda não existem informações sobre velório e sepultamento.

Epaminondas Xavier Gracindo nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de maio de 1943, e fez parte da inauguração da TV Globo, em 1965. Se consagrou como um dos grandes nomes da televisão brasileira. Dividiu a tela da TV com Paulo Gracindo, seu pai, na novela "O Bem Amado", de Dias Gomes. Também atuaram juntos em: "O Casarão", de Lauro César Muniz.

Além de atuar em outros sucessos como "Rainha da Sucata", "Deus nos Acuda" e "Explode Coração", Gracindo traçou uma carreira como diretor. Dirigiu grandes produções como o programa “Os Trapalhões”, em 1983, e dos primeiros videoclipes de artistas brasileiros, exibidos pelo “Fantástico”.



Com informações do portal g1.