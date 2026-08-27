Quatro filmes pernambucanos são selecionados para o Festival do Rio

Pernambuco participa da mostra carioca com os longas-metragens "A Margem do Rio", "Cão Sem Plumas", "Vivo 76" e "Amadeo" e também com a série "Delegado"

"A Margem do Rio" já foi premiado em Locarno e será exibido pela primeira vez na América Latina (Foto: Victor Jucá/ Divulgação)

Quatro longas-metragens pernambucanos foram selecionados para o Festival do Rio, uma das principais mostras de cinema do país, que começa no dia 1º de outubro na capital carioca. Dois deles estão na competição principal. "A Margem do Rio", de Enock Carvalho e Matheus Farias, que já foi premiado em Locarno (Suíça) e será exibido pela primeira vez na América Latina, concorre na mostra de filmes de ficção. Entre os documentários, o representante de Pernambuco é "Cão Sem Plumas", de Camila Valença.

O filme pernambucano "Vivo 76", documentário do cineasta Lírio Ferreira sobre um álbum clássico do cantor Alceu Valença, foi selecionado para a mostra especial Retratos. Selecionado na mostra Nova Geração, outro filme que pode ser considerado um representante do estado é o longa-metragem de animação "Amadeo e o Hipotético Mundo Novo", de Edu Felistoque, Brenda Lígia e Everton Amorim, que foi coproduzido pelos estúdios Sagui e Refúgio Onírico, ambos de Caruaru.

Pernambuco participa também na mostra de séries de TV com "Delegado", do Canal Brasil, dirigida por Leonardo Lacca e Marcelo Lordello. Todos os selecionados foram anunciados nesta quinta.

TODOS OS SELECIONADOS DO 28º FESTIVAL DO RIO:

PREMIÈRE BRASIL – COMPETIÇÃO LONGAS-METRAGENS DE FICÇÃO

"Diário do Fogo", de Maju de Paiva e Bernardo Florim - Première Mundial

"Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira", de Cristiane Oliveira e Gustavo Galvão - Première Nacional

"O Filho da Puta", de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra e Sávio Leite

"Funk", de Aly Muritiba - Première na América Latina

"LONDON", de Victor Di Marco e Márcio Picoli - Première Nacional

"A Margem do Rio", de Enock Carvalho e Matheus Farias - Première na América Latina

"Maria de Maria", de Luiza Shelling Tubaldini - Première Mundial

"Oceânico", de Guilherme Coelho - Première Mundial

"A Professora de Francês", de Ricardo Alves Jr. - Première Nacional

"Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martins - Première na América Latina

PREMIÈRE BRASIL – COMPETIÇÃO LONGAS-METRAGENS DOCUMENTÁRIO

"Alucinação", de Renato Terra, Marcos Caetano e Leo Caetano - Première Mundial

"Cão Sem Plumas", de Camila Valença - Première Mundial

"Dragões", de Miguel Antunes Ramos - Première Mundial

"Elza", de Eryk Rocha - Première Mundial

"A Extraordinária Vida de Vera Valdez", de Fabio Meira - Première Mundial

"Fui Olhar Você Dormir", de Anna Azevedo - Première Mundial

"O Sertão das Nossas Memórias", de Lucia Murat - Première Mundial

"Uma Missa para Dom Angélico", de Emilia Silveira - Première Mundial

PREMIÈRE BRASIL - COMPETIÇÃO CURTAS-METRAGENS

"3x4", de Juliana Tizatto

"Better Future", de Jungle - Première Mundial

"Boulevard Arrudas", de Matheus Moura

"A Casa de Dona Carlota", de Lili Fialho e Bruna Linzmeyer - Première Mundial

"Fissuras", de Diana Coelho

"Fortaleza", de Michel Stolnicki - Première Mundial

"Joqueta", de Luciana Vieira - Première na América Latina

"Lagoa do Abandono", de Diego Maia

"Pedra-Mar", de Janaína Lacerda

"Reteté", de Donna Oliveira - Première Mundial

"Santo", de Maria Luísa Alves - Première Mundial

PREMIÈRE BRASIL COMPETIÇÃO NOVOS RUMOS LONGAS-METRAGENS

"144 - Apocalipse Não", de João Paulo Cuenca - Première Mundial

"O Deserto de Luiza", de Alan Minas - Première na América Latina

"Isabel", de Gabe Klinger - Première Nacional

"Jardim dos Silêncios", de Henrique Dantas - Première na América Latina

"Malick", de Cassio Tolpolar, Modou Awa Dieye - Première Mundial

"Não Estamos Sonhando", de Ulisses Arthur - Première Nacional

"Talismã", de Thais Fujinaga - Première Mundial

"Turma 101", de Wagner Novais - Première Mundial

PREMIÈRE BRASIL COMPETIÇÃO NOVOS RUMOS CURTAS-METRAGENS

"Os Beatos", de Valentin Lebeau

"Consolo", de Johnny Massaro - Première Mundial

"Um Domingo", de Maíra Bühler e Rô Albuquerque - Première Mundial

"Floresta do Fim do Mundo", de Felipe M. Bragança e Denilson Baniwa

"Fundura", de Catapreta

"Laser-Gato", de Lucas Acher - Première na América Latina

"Mira", de Daniella Saba

"Ondas de Silêncio", de Caio J. Bonfim - Première Mundial

PREMIÈRE BRASIL GALA DE ENCERRAMENTO

"100 Dias", de Carlos Saldanha - Première Mundial

PREMIÈRE BRASIL HORS-CONCOURS

"As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você", de Diego Freitas - Première Mundial

"Fernanda", de Pedro Waddington - Première Mundial

"Ney por trás das máscaras", de Esmir Filho - Première Mundial

"Pai de Primeira Viagem", de Mariana Youssef - Première Mundial

"Pitico - Hermes Ayres Azevedo (1881-1959) - Historiador da província", de Julio Bressane

"Sedução", de Zelito Viana e Marcos Palmeira - Première na América Latina

"Se eu fosse você 3", de Anita Barbosa - Première Mundial

"Verão da Lata", de Santiago Dellape

"Justino – Nos Bastidores do Reino", de José Eduardo Belmonte

"Tempo à Faca", de Diogo Oliveira - Hors Concours Novos Rumos

PREMIÈRE BRASIL HORS-CONCOURS ESPECIAL

"Paraíso Semiárido", de Eduardo Escorel - Première Mundial

"O tempo e o lugar", de Eduardo Escorel (2008)

"Janela da Alma", de João Jardim e Walter Carvalho (2001)

"Tarantino’s mind", de 300ml (2006)

PREMIÈRE BRASIL RETRATOS

"Aldir Blanc – Resposta ao Tempo", de Marcus Fernando e Hugo Sukman - Première Mundial

"Alegria Brasil, estrelando Maria Alcina", de Elizabete Martins Campos - Première Nacional

"Amor e Fé: Chica Xavier", de Clementino Junior - Première Mundial

"Baile das Luzes", de Vincent Rosenblatt - Première Mundial

"Cansei de Ser Galã", de Bento Marzo e Eduardo Ades - Première Mundial

"Cony, Retrato Íntimo", de Marcos Ribeiro - Première Mundial

"Flora & Airto: O Som Revolucionário", de Jom Tob Azulay

"O Gesto Entre Nós", de Roberto Bomtempo - Première Mundial

"Mario Carneiro – Gravura Feita de Luz", de Beth Formaggini - Première Nacional

"Mr. Wonderful", de Susanna Lira - Première Mundial

"Squel - Confissões de uma porta-bandeira", de Celina Torrealba e Zeca Brito - Première Mundial

"Vivo 76", de Lírio Ferreira

"Tempos de Inocência", de Gregory Baltz e Kaio Caiazzo - Première Mundial

"Taísa Machado — Em Estado De Encontro", de Milena Manfredini - Première Mundial

PREMIÈRE BRASIL O ESTADO DAS COISAS

"Nação Ubuntu - A Voz dos Silenciados", de Paulo Henrique Fontenelle - Première Mundial

"No Passo da Cobra", de Estevão Ciavatta Pantoja Franco - Première Mundial

"Pontos de Partida", de Silvio Tendler

"Por Que Não?", de Maria Prata - Premiere Mundial

"Vitória da Paz", de Ricardo Calil, Fábio Gusmão e Dudu Levy - Première Mundial

"Vozes na sua cabeça", de Douglas Duarte - Première Mundial

"Duwid Tuminkiz - Makunaima É Duwid?", de Gustavo Caboco Wapixana

"Tanaru", de Julia Mariano

PREMIÈRE BRASIL MIDNIGHT MOVIES

"Chuva Ácida: Histórias do Crepúsculo de Cubatão", de Cláudia Pereira - Première Nacional

"Overman", de Tomás Portella - Première Mundial

"Privadas de Suas Vidas", de Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner - Première Nacional

"Morfeu e Caronte", de Luiz Ulian e Jocimar Dias Jr.

PREMIÈRE BRASIL NOVA GERAÇÃO

"Amadeo e o Hipotético Mundo Novo", de Edu Felistoque, Brenda Lígia e Everton Amorim - Première América Latina

"O Capitão Engarrafado", de Guilherme Reis - Première Mundial

"Feito Pipa", de Allan Deberton

"Medley", de Ana Luiza Azevedo - Première Nacional

"Minha Primeira Namorada", de Jonathan Haagensen, Kátia Lund - Première Mundial

"Cinderela do Samba", de Magna Domingues - Première Mundial

PREMIÈRE BRASIL SÉRIES

"Amora", de Juliana Rojas, para Canal Brasil

"Cidade de Deus 2: A Luta Não Para", de Aly Muritiba, para HBO Max

"Delegado", de Leonardo Lacca e Marcelo Lordello, para Canal Brasil

"Especial Afronta!", com direção geral de Juliana Vicente

"Marília Mendonça: Sentimento Louco", de Susanna Lira, para Amazon MGM Studios

PREMIÈRE BRASIL PANORAMA CARIOCA

"O Cinema Possível", de Luiz Carlos Lacerda - Première Mundial

"A Última Noite", de Pedro Belchior Costa e Jhenifer Emerick - Première Mundial

"Amor Inteligente", de José Bial - Première Nacional

"A Casa do Pai", de Patrick Sampaio - Première Mundial

"HELENA! CINEMA!", de Cavi Borges e Christian Caselli - Première Mundial

"Pique-pega", de Mia Lima Rocha

"Revelação", de Gabriela I. Gaia

PREMIÈRE BRASIL ITINERÁRIOS ÚNICOS

"Me Deixa Ser (Let Us Be)", de Viviane D’Avilla

"Mounir", de Juliana Borges

"Pardo é Papel", de Alexis Zelensky

"Cadu Barcellos - Cria não morre, vira lenda", de Wagner Novais - Première Nacional

COPRODUÇÕES BRASILEIRAS

"Seis Meses no Prédio Rosa e Azul", de Bruno Santamaría Razo

"Elefantes na Névoa", de Abinash Bikram Shah

"Furies", de Rami Kodeih

"Glaxo", de Benjamín Naishtat

"La Perra", de Dominga Sotomayor

"Quem Matou Narciso?" (Narciso), de Marcelo Martinessi

"Vinchuca" (Kissing Bug), de Luis Zorraquin