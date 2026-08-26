Filme de Alceu Valença abre mostra de cinema gratuita em Amaraji

'A Luneta do Tempo', musical dirigido pelo cantor, com Irandhir Santos e Hermila Guedes no elenco, será exibido às 19h nesta quinta (27)

Lampião e Maria Bonita são personagens do longa-metragem (Foto: Antonio Melcop/ Divulgação)

A programação de longas-metragens da quinta edição do festival Cinema na Mata – Curta a Palavra começa nesta quinta-feira (27), na cidade de Amaraji, situada na Zona da Mata Sul. O projeto leva as assinaturas da cineasta Clara Angélica e da produtora Jô Conceição.

A partir das 19h, além de conferir os curtas “Quem Semeia Lixo Colhe Inundação”, de Anninna Dias e Céu, e “Cidade Apagada: Declínio da História”, de Ana Paula, Gerlany Barros, Lóren Stayner e Márcio Meira, o público que ocupará a lona de circo instalada na Capela de Santo Amaro terá a chance de ver “A Luneta do Tempo”, dirigido por Alceu Valença e estrelado por Irandhir Santos e Hermila Guedes, nos papéis de Lampião e Maria Bonita.

“Fiquei muito feliz de saber que esse trabalho, tão especial na minha trajetória, seria exibido em Amaraji. Foi num engenho na Zona Rural da cidade que eu fiz o meu primeiro trabalho em cinema, o curta ‘O Pedido’, de Adelina Pontual, com a maravilhosa Geninha da Rosa Borges”, vibra Hermila.

A tarde da sexta (28) será dedicada à criançada. A programação, que começa às 16h, conta com “Salu e o Cavalo Marinho”, de Cecília da Fonte, “As Aventuras de Pety”, de Anahí Borges, “O Menino que Sabia Voar”, de Douglas Alves Ferreira, e “Quintal”, de Mariana Netto.

A partir das 19h, serão mostrados os curtas “De Criança a Idoso: Todo Mundo Acorda Povo”, de Lóren Stayner, que conta a história do Acorda Povo, manifestação cultural que atravessa gerações e transforma as ruas de Amaraji em um grande cortejo de memória, identidade e celebração, e “Os Arcos Dourados de Olinda”, de Douglas Henrique, sobre a inesperada falência de um McDonald's. Logo depois, passa “Buenos Aires”, de Tuca Siqueira, sobre a cidade pernambucana que tem o mesmo nome da capital da Argentina.

E no sábado, encerrando o festival, o Cinema na Mata recebe, a partir das 19h, “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, indicado em quatro categorias ao Oscar 2026. No elenco, encabeçado por Wagner Moura, destacam-se a própria Hermila Guedes, Robério Diógenes, Maria Fernanda Cândido, Fafá Dantas e Fabiana Pirro, que também será a mestre de cerimônias da mostra.

“A primeira vez que estive em Amaraji foi atuando como atriz, dentro da programação do Fliamar, com #MedusaMusaMulher. Agora, volto como apresentadora. Será uma honra ser porta-voz deste projeto tão importante, que leva grandes filmes de forma gratuita para a população desta cidade que tanto valoriza a cultura e que sabe da importância do cinema para despertar o olhar crítico sobre a nossa própria história”, festeja Fabiana.

Antes do Cinema na Mata, Clara e Jô haviam realizado duas edições do Livros Andantes, projeto de leitura que levava aos assentamentos do MST, nos caçuás dos jumentos, livros de autores nacionais, formando bibliotecas comunitárias. “A partir daí, pensamos em como apresentar a literatura utilizando outro suporte, mostrando que filmes podem ser adaptados dos livros", diz. "A primeira edição gerou uma expectativa muito grande na equipe porque, além das exibições, estávamos trazendo oficinas com formações totalmente desconhecidas: stop motion e cineclubismo".

Ela acrescenta: "Ao mesmo tempo, havia uma tranquilidade porque Amaraji tem essa característica de acolhimento, de hospitalidade. E foi uma experiência extremamente exitosa e proveitosa. O envolvimento das pessoas, tanto na Zona Rural como na cidade, foi impressionante. Procuramos criar uma ambiência lúdica, montando a sala de cinema sob a lona do circo”, recorda Clara.