Beatles: atores recriam momento clássico em cena na Abbey Road

Em vez de um único filme sobre o grupo, a ideia do diretor Sam Mendes é lançar quatro longas simultâneos, cada um sobre um dos Beatles

Divulgadas nas redes sociais, imagens mostram os personagens de John Lennon (Harris Dickinson), Ringo Starr (Barry Keoghan), Paul McCartney (Paul Mescal) e George Harrison (Joseph Quinn) na famosa faixa de pedestre (Foto: Reprodução)

Os atores da série de filmes sobre os Beatles filmaram a cena que recria o momento em que o quarteto atravessou a famosa Abbey Road, rua que dá nome ao clássico álbum do grupo de 1969. O momento foi eternizado em uma fotografia, que se tornou a capa do disco.

Nas imagens, divulgadas nas rede sociais, é possível ver os personagens de John Lennon (Harris Dickinson), Ringo Starr (Barry Keoghan), Paul McCartney (Paul Mescal) e George Harrison (Joseph Quinn) atravessando a faixa de pedestres com figurinos idênticos e na mesma ordem que a capa do álbum. Detalhes como os pés descalços e o cigarro nas mãos de Paul também podem ser notados.

Em vez de um único filme sobre o grupo, a ideia do diretor Sam Mendes é lançar quatro longas simultâneos, cada um sobre um dos Beatles. A previsão de estreia é para o dia 6 de abril de 2028.