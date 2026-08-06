Ciclo do centenário de Francisco Brennand tem início com ateliê aberto ao público e itinerância da Bienal de SP
Espaço criativo do ceramista será revelado pela primeira vez neste sábado (8), enquanto museu recebe obras de 14 artistas da Bienal de São Paulo
Publicado: 06/08/2026 às 06:00
Francisco Brennand na Oficina que leva seu nome, no Recife (Foto: Teresa Maia/Acervo DP)
Antes de ser um museu, a Oficina Francisco Brennand foi o lugar onde o artista pernambucano viveu cercado por referências que moldavam sua visão de arte e alimentavam seu pensamento. Esse universo particular será revelado ao público pela primeira vez a partir do próximo sábado (8), com a abertura do ateliê de Brennand à visitação.
A novidade acontece junto à chegada da itinerância da 36ª Bienal de São Paulo e inaugura as comemorações do centenário do artista, celebrado em junho de 2027. No próximo sábado (8), ambas as iniciativas terão entrada gratuita, das 9h às 16h. A recepção da Bienal segue em cartaz até 18 de outubro, enquanto o ateliê passa a integrar de forma permanente o circuito de visitação da Oficina.
Intitulado “Ateliê Francisco Brennand - Uma janela para o mundo”, o novo espaço expositivo propõe uma aproximação mais íntima com o processo criativo do artista. Localizado nos Salões de Esculturas da Oficina, o ambiente preserva elementos que faziam parte da sua prática artística, como sua biblioteca, materiais de trabalho, escritos e objetos pessoais, reorganizados a partir de um processo de conservação que buscou manter a atmosfera original do local.
“Embora profundamente dedicado ao seu próprio universo artístico, Brennand nunca concebeu a Oficina como um espaço fechado, mas sim um lugar de diálogo com o mundo”, comenta Camila Bechelany, diretora Artística e de Programação da instituição e responsável pela curadoria, em entrevista ao Diario.
Além do ateliê, a Oficina também recebe a itinerância da 36ª Bienal de São Paulo, que retorna ao Recife após 15 anos. Com organização dos curadores adjuntos André Pitol e Leonardo Matsuhei, a exposição “Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática” reúne obras de 14 artistas e estabelece um diálogo entre a produção contemporânea e referências culturais de Pernambuco presentes na concepção curatorial da mostra, como o Manguebeat e o encontro dos rios Capibaribe e Beberibe.
As duas ações contemplam um projeto institucional iniciado em 2019, quando a Oficina Francisco Brennand passou a investir – mais do que na preservação do acervo – em exposições, residências artísticas e ações educativas.
Segundo Camila Bechelany, a programação do ciclo do centenário representa a consolidação dessa trajetória: “Queremos oferecer uma leitura ampla e não linear da obra de Brennand, articulando sua produção artística, sua escrita e a documentação entorno de sua vida e obra para revelar seu pensamento original e singular dentro de um tempo presente”, explica.
SERVIÇO:
Aberturas do ateliê de Francisco Brennand e da itinerância da 36ª Bienal de São Paulo
8 de agosto, entrada das 9h às 16h (bilheteria gratuita neste dia)
36ª Bienal de São Paulo – “Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática”
Data: de 8 de agosto a 18 de outubro
Ateliê Francisco Brennand - Uma janela para o mundo (exposição fixa)
Funcionamento: de terça a domingo, entrada das 9h às 16h
Ingressos: R$ 50 | Meia-entrada: R$ 25
Para moradores de Pernambuco: R$ 40 | Meia-entrada: R$ 20 Gratuidade às terças-feiras durante o período da Bienal
Endereço: Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião - R. Diogo de Vasconcelos, S/N – Várzea)
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