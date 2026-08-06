Ciclo do centenário de Francisco Brennand tem início com ateliê aberto ao público e itinerância da Bienal de SP

Espaço criativo do ceramista será revelado pela primeira vez neste sábado (8), enquanto museu recebe obras de 14 artistas da Bienal de São Paulo

Francisco Brennand na Oficina que leva seu nome, no Recife (Foto: Teresa Maia/Acervo DP)

Antes de ser um museu, a Oficina Francisco Brennand foi o lugar onde o artista pernambucano viveu cercado por referências que moldavam sua visão de arte e alimentavam seu pensamento. Esse universo particular será revelado ao público pela primeira vez a partir do próximo sábado (8), com a abertura do ateliê de Brennand à visitação.

A novidade acontece junto à chegada da itinerância da 36ª Bienal de São Paulo e inaugura as comemorações do centenário do artista, celebrado em junho de 2027. No próximo sábado (8), ambas as iniciativas terão entrada gratuita, das 9h às 16h. A recepção da Bienal segue em cartaz até 18 de outubro, enquanto o ateliê passa a integrar de forma permanente o circuito de visitação da Oficina.

Intitulado “Ateliê Francisco Brennand - Uma janela para o mundo”, o novo espaço expositivo propõe uma aproximação mais íntima com o processo criativo do artista. Localizado nos Salões de Esculturas da Oficina, o ambiente preserva elementos que faziam parte da sua prática artística, como sua biblioteca, materiais de trabalho, escritos e objetos pessoais, reorganizados a partir de um processo de conservação que buscou manter a atmosfera original do local.

“Embora profundamente dedicado ao seu próprio universo artístico, Brennand nunca concebeu a Oficina como um espaço fechado, mas sim um lugar de diálogo com o mundo”, comenta Camila Bechelany, diretora Artística e de Programação da instituição e responsável pela curadoria, em entrevista ao Diario.

Além do ateliê, a Oficina também recebe a itinerância da 36ª Bienal de São Paulo, que retorna ao Recife após 15 anos. Com organização dos curadores adjuntos André Pitol e Leonardo Matsuhei, a exposição “Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática” reúne obras de 14 artistas e estabelece um diálogo entre a produção contemporânea e referências culturais de Pernambuco presentes na concepção curatorial da mostra, como o Manguebeat e o encontro dos rios Capibaribe e Beberibe.

As duas ações contemplam um projeto institucional iniciado em 2019, quando a Oficina Francisco Brennand passou a investir – mais do que na preservação do acervo – em exposições, residências artísticas e ações educativas.

Segundo Camila Bechelany, a programação do ciclo do centenário representa a consolidação dessa trajetória: “Queremos oferecer uma leitura ampla e não linear da obra de Brennand, articulando sua produção artística, sua escrita e a documentação entorno de sua vida e obra para revelar seu pensamento original e singular dentro de um tempo presente”, explica.



SERVIÇO:

Aberturas do ateliê de Francisco Brennand e da itinerância da 36ª Bienal de São Paulo

8 de agosto, entrada das 9h às 16h (bilheteria gratuita neste dia)

36ª Bienal de São Paulo – “Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática”

Data: de 8 de agosto a 18 de outubro

Ateliê Francisco Brennand - Uma janela para o mundo (exposição fixa)

Funcionamento: de terça a domingo, entrada das 9h às 16h

Ingressos: R$ 50 | Meia-entrada: R$ 25

Para moradores de Pernambuco: R$ 40 | Meia-entrada: R$ 20 Gratuidade às terças-feiras durante o período da Bienal

Endereço: Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião - R. Diogo de Vasconcelos, S/N – Várzea)