Fred Bruno revela sexo do primeiro filho que espera com Indi Lunar e pede sugestões de nome

Na legenda publicação em que revela o sexo do bebê, o influenciador agradeceu o carinho que recebeu desde o anúncio da gravidez.

Imagem ilustra influenciador Fred Bruno (Reprodução / redes sociais)

Fred Bruno revelou, na quarta-feira, 29, o sexo do primeiro filho que espera com Indi Lunar. O influenciador compartilhou nas redes sociais um álbum de fotos do chá revelação, que reuniu familiares e amigos. Ele já é pai de Cris, de 5 anos, do antigo relacionamento com Bianca Andrade.

Nas imagens, Fred e Indi aparecem segurando balões com sugestões de nomes para menino e menina. Na legenda da publicação, o ex-BBB agradeceu o carinho que recebeu desde o anúncio da gravidez e, em seguida, confirmou que o casal espera um menino.

"Eu já imaginava que ia receber muito carinho, mas confesso que todo mundo se superou", escreveu. O influenciador também contou que o chá revelação teve um detalhe inesperado: alguns convidados ainda não sabiam da gravidez e descobriram a novidade durante a comemoração. "Foi um chá revelação surpresa pra eles", brincou.

Ele também aproveitou a publicação para contar que o nome do bebê ainda não foi escolhido e pediu sugestões ao público. "Agora eu preciso da ajuda de vocês... Comentem nomes de menino! Porque, pra falar a verdade, só o nome de menina já tava decidido", escreveu.

Entre os comentários, Bianca Andrade entrou na brincadeira ao revelar a preferência de Cris pelo nome do irmão. "Vim aqui fofocar que Guduguinho escolheu Leo", escreveu. A influenciadora e empresária também comemorou a novidade: "Seja muito bem-vindo, neneco 2".

Com informações do Estadão Conteúdo.