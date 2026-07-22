Roberto Carlos será submetido a cirurgia para retirada de vesícula

O "rei" Roberto Carlos, ícone da Jovem Guarda (Globo/Divulgação)

O cantor Roberto Carlos será submetido a uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia, informou sua assessoria de imprensa via redes sociais, nesta quarta-feira (14). Nomeada como colecistectomia, a cirurgia consiste na retirada da vesícula biliar por completo e pode ser indicada em casos de cálculos ou inflamação no órgão.

No comunicado, publicado nas redes sociais do ícone da Jovem Guarda, é indicado que a cirurgia já estava programada. "Roberto Carlos está tranquilo e seguindo todas as orientações médicas", informa a equipe do "rei", ainda em nota.

"A recuperação é rápida, não interferindo na agenda de shows já programada", completa a publicação. Nos stories da conta o Instagram, as datas seguem sendo divulgadas normalmente. Em 24 dias, o artista se apresenta na casa de espetáculos Qualistage, no Rio de Janeiro, nos dias 15 e 16 de agosto.

Considerado menos invasivo, o procedimento por videolaparoscopia realiza incisões de menor comprimento e que, por isso, garantem uma recuperação mais rápida, com alta hospitalar em 24 horas ou até no mesmo dia.

Nos comentários, que contam com orações e desejos de boa recuperação, a atriz e compositora Carla Daniel brincou: "Bem vindo ao clube dos sem vesicula! Tudo vai correr bem, abs [sic]". A cantora Joanna também escreveu: "Saúde meu rei ! [sic]".