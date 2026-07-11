Morre, aos 86 anos, o cantor italiano Peppino di Capri

Ícone da música italiana, Peppino di Capri deixa legado de mais de seis décadas e sucessos como "Champagne" e "Roberta"

Cantor veio algumas vezes ao Brasil (Reprodução/Rede Social)

O cantor italiano Peppino di Capri morreu na manhã deste sábado (11), aos 86 anos, na ilha de Capri, onde nasceu e viveu. A morte foi anunciada em suas redes sociais, com uma foto e a breve legenda: "Tchau, Peppino".

Giuseppe Faiella, seu nome de batismo, completaria 87 anos ainda neste mês. Peppino deixa dois filhos. A causa da morte não foi divulgada.

Entre seus maiores sucessos estão as interpretações das canções românticas "Roberta" e "Champagne". A morte do cantor encerra uma carreira de mais de seis décadas, durante a qual vendeu cerca de 35 milhões de discos e gravou mais de 500 músicas.

Peppino ganhou projeção internacional na década de 1970, quando venceu duas edições do Festival de Sanremo e uma do Festival de Nápoles. As canções "Champagne" e "Un grande amore e niente più" estão entre os maiores sucessos desse período.

A trajetória artística e a vida de Peppino também chegaram às telas. Em 2025, foi lançada a cinebiografia "Champagne", dirigida por Cinzia TH Torrini e estrelada por Francesco Del Gaudio. Sua última apresentação nos palcos aconteceu há cerca de um ano, durante uma noite em sua homenagem, quando cantou com a banda Capri Rockers, liderada por um de seus filhos.

Brasil

Ao longo da carreira, Peppino di Capri esteve no Brasil em diversas ocasiões. A última visita ocorreu em 2019, quando trouxe a turnê "Peppino di Capri Per Amore". Na ocasião, o cantor italiano dividiu o palco com a cantora brasileira Zizi Possi.