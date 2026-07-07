'Rei do Gado', 'Pantanal' e mais; as novelas mais icônicas de Benedito Ruy Barbosa

Benedito Ruy Barbosa morreu na manhã desta terça-feira (7), deixando uma obra com diversas novelas de sucesso na TV, como "Terra Nostra", "Pantanal" e o "Rei do Gado"

Antônio Fagundes como Bruno Mezenga em 'O Rei do Gado' (TV Globo/Divulgação)

O autor Benedito Ruy Barbosa morreu na manhã desta terça-feira, 7, aos 95 anos, devido a complicações de uma insuficiência renal crônica. Ele estava internado no HCor, em São Paulo. O autor deixou um legado rico e primoroso na teledramaturgia brasileira.

Entre as principais novelas do autor, estão Rei do Gado, Pantanal, Renascer e outras de sucesso.

Veja as principais novelas que fizeram sucesso na teledramaturgia

'Pantanal' - 1990

A história de amor entre Juma e Jove, além de toda a trama da família Leôncio e dos Marruá, ganhou o coração do público na década de 1990, sendo exibida pela extinta TV Manchete e recebeu um remake recentemente. A nova roupagem dada pelo neto de Barbosa trouxe elenco novo, mas também resgatou quem fez parte daquela época, como Marcos Palmeira e Almir Sater. Guito, que interpretou Tibério na versão de 2022 do clássico, era um fã da novela com apenas seis anos e, agora, realizou o sonho de viver a trama que tanto admirou. Marcos Winter e Cristiana Oliveira interpretavam o casal jovem apaixonado.

'Renascer' - 1993

Em duas fases, a novela conta a história de José Inocêncio (Leonardo Vieira/Antonio Fagundes), um poderoso fazendeiro de Ilhéus, na Bahia. A relação com os filhos e amores são retratadas na trama. É daí que vem o bordão de José Wilker (Belarmino) “É justo, é muito justo, é justíssimo”, que nasceu por acaso após o ator esquecer o texto nas gravações. O ator era bom em criar bordões que caíam na boca do povo e se tornavam marcas de suas personagens. No remake, escrito pelo neto de Ruy Barbosa, Bruno Luperi não repetiu o sucesso do avô, mas cativou parte dos telespectadores pela nostalgia.

'O Rei do Gado' (1996)

Até quem é da nova geração tem carinho por essa obra, já reprisada no Vale a pena ver de novo. Dividida em duas fases, a novela levantou um debate sobre a luta por posse de terras e conquistou ótimos índices de audiência na época em que foi exibida pela primeira vez. Junto do tema, a trama mostra o romance do latifundiário Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) com a boia-fria Luana (Patrícia Pillar), ambos descendentes de famílias de imigrantes italianos rivais. O Rei do Gado recebeu certificado de honra ao mérito no San Francisco International Film Festival, concorrendo com 1.525 produções de 62 países.

'Terra Nostra' - 1999

Com romance de Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio), a novela abordou a imigração italiana no final do século 19 e nas primeiras décadas do século 20 e sua importância na formação da sociedade brasileira. Até hoje os fãs da trama pedem um remake dela. Na época em que foi exibida, teve várias cenas e personagens memoráveis, como Rosana (Carolina Kasting), que se casa com o mocinho da história embora ele sempre tenha sido apaixonado por outra. Um dos maiores sucessos do autor foi reprisado na faixa do Vale a Pena Ver de Novo de setembro de 2025 até abril deste ano.

'Cabocla' - 1979/2004

Mais uma novela que ganhou remake na lista de Benedito Ruy Barbosa, por Edmara Barbosa e Edilene Barbosa. A trama contava a história da disputa de poder entre políticos da zona rural nos anos 1920 e do amor entre a cabocla Zuca (Gloria Pires/Vanessa Giácomo) e o jovem advogado Luís Jerônimo (Fábio Jr./Daniel de Oliveira). A versão exibida em 79 marcou a estreia de Glória Pires como protagonista e, após as gravações, ela e o cantor se casaram na vida real. A versão de 2004 também ganhou prêmios.

'Sinhá moça' - 1986/2006

A novela ganhou um remake 20 anos depois de ter sido exibida na TV, adaptada por Edmara Barbosa e Edilene Barbosa. A trama aborda temas como escravidão, amor, política e liberdade. Sinhá moça na primeira versão foi Lucélia Santos e na segunda, Débora Falabella. Isis Valverde fez sua estreia na adaptação de 2006, como a personagem Ana do Véu. Para garantir o mistério sobre o rosto da personagem, só revelado no fim, os diretores selecionaram para o papel uma atriz até então desconhecida do público. Ela foi indicada ao prêmio Emmy Internacional.

'Paraíso' (original em 1982) remake em 2009

Como outros clássicos de Benedito Ruy Barbosa, essa novela também ganhou um remake bons anos depois com adaptação de Edmara Barbosa. A história se manteve, mas os assuntos se atualizaram. A trama de romance era sobre a paixão proibida de José Eleutério (Kadu Moliterno) na primeira versão e Zeca (Eriberto Leão) na segunda, ambos apelidados de “filho do diabo”, e Maria Rita (Cristina Mullins/Nathalia Dill), a “Santinha”. Paraíso era uma novela das seis que abordou uma série de problemas sociais como a fome, a pobreza, o abandono de crianças.

'Esperança' - 2002

A novela conta a história de amor dos italianos Toni (Reynaldo Gianecchini) e Maria (Priscila Fantin), na década de 1930. O pano de fundo destacou o processo de industrialização e a formação do movimento operário. Tanto a obra quanto boa parte do elenco e equipe receberam o Prêmio Qualidade Brasil 2002 em diversas categorias, inclusive a de melhor autor para Benedito Ruy Barbosa. Inicialmente a novela seria uma continuação de Terra Nostra, mas acabou virando uma própria.

'Os imigrantes' - 1981

Na novela havia três personagens com o mesmo nome, Antônio: um italiano, um português e um espanhol. Rubens de Falco, Othon Bastos e Altair Lima interpretam os papéis. A trama narra a chegada dos imigrantes aqui no Brasil e teve 459 capítulos, exibidos na TV Bandeirantes. A obra foi exibida ate em Portugal.