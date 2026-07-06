Finn Wolfhard diz que foi 'deprimente' encerrar 'Stranger Things'

Finn Wolfhard que já foi guitarrista e vocalista de duas bandas canadenses (Netflix/Reprodução)

O ator canadense Finn Wolfhard, que interpretou o personagem Mike em Stranger Things por dez anos, falou sobre o fim da série criada pelos irmãos Duffer. "Foi bem deprimente para todos quando acabou... mas parece absolutamente certo que tenhamos terminado no momento em que terminamos", disse ao ser perguntado sobre o que sentiu com o fim da série.

Na entrevista ao The Guardian, Finn, que interpretou Mike dos 13 aos 23 anos, disse que se sentiu "perdido" e em "abstinência" com o fim do trabalho e que, no início, houve também um sentimento de"negação".

"A vibe era quase como, ‘Ah, voltaremos no ano que vem’, mas quando chegamos à metade, todos começaram a perceber, ‘Ah. É isso aí’. E aí todos realmente valorizaram o tempo que passamos juntos naquela última metade", comentou.

Wolfhard que já foi guitarrista e vocalista de duas bandas canadenses, lança nesta sexta-feira (10) seu primeiro trabalho solo: Fire From the Hip, "com uma pegada Beatles e indie dos anos 90, com letras ludicamente surreais e produção lo-fi proposital", descreve.

O ator comentou ainda que a carreira musical, no entanto, não exclui a atuação e que ele continua aberto a novos papéis no cinema.

