Zé Ramalho relembra sucessos em show que chega ao Recife em setembro

O cantor paraibano Zé Ramalho traz a turnê "Show de Sucessos" para o Classic Hall, no Grande Recife, em 25 de setembro deste ano

Zé Ramalho (Leo Aversa)

Zé Ramalho retorna a Pernambuco para um show especial no dia 25 de setembro, no Classic Hall. O artista sobe ao palco com a turnê “Show dos Sucessos”, reunindo canções que marcaram gerações e consolidaram sua trajetória como um dos compositores e intérpretes mais importantes da MPB. Os ingressos começam a ser vendidos na bilheteria do Classic Hall e pelo site da Bilheteria Digital a partir desta terça (30).



Dono de uma carreira que ultrapassa cinco décadas, Zé Ramalho construiu uma obra singular ao unir o rock à música regional nordestina, com poesia popular, misticismo e crítica social. Desde o icônico álbum homônimo que marcou sua estreia solo com clássicos como “Avôhai” e “Chão de Giz”, o cantor acumula mais de 30 discos lançados e cerca de 6 milhões de cópias vendidas, além de sucessos como “Frevo Mulher”, “Sinônimos”, “Admirável Gado Novo” e “Beira-Mar”.



O espetáculo promete uma viagem pelos grandes momentos de sua carreira, com a presença marcante de palco, a voz inconfundível e um repertório que atravessa gerações. O público poderá reviver clássicos que atravessam décadas e seguem emocionando fãs de todas as idades.