Barbarize apresenta shows do álbum 'Manifexta' aos sábados, no Recife

Grupo musical se apresenta na Várzea e na Ilha de Deus com dança, música e estética afrofuturista neste sábado (27) e no próximo (4)

(Foto: IGNUS (Divulgação))

O grupo musical Barbarize se apresentará neste sábado (27), na Rua Azeredo Coutinho, popularmente conhecida como “Rua da Feira”, na Várzea, e no próximo sábado (4), na comunidade Ilha de Deus, com o álbum ‘Manifexta’, trazido à vida pelos performers, cantores e compositores Bárbara Vitória & Yuri Lumin. Com a proposta de unir música, dança e artes visuais, o show busca intensificar a identidade afrofuturista periférica do duo e tem acesso gratuito nos dois dias, a partir das 19h, quando conta também com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva.

Trazendo Deliira (DJ), Yara Medusa e Gustavo Barros (balé), Arnaldo Deodato (percussão), Dio Santos (guitarra), o projeto inclui uma extensa preparação cenográfica e visual, com distintas percepções artísticas e montagens imprevisíveis. Yara e Victor Marinho assinam a cenografia, enquanto Thiago Amaral é responsável pelos figurinos.

O novo espetáculo do Barbarize escolhe justamente se conectar, através dessas apresentações, com regiões do Recife que, historicamente, possuem um peso adicional na movimentação artística, cultural e educacional da capital. “São territórios que refletem a própria identidade, atitude, códigos e influência do mangue”, destacam Bárbara e Yuri.

“A circulação dialoga com diferentes linguagens, proporcionando o fortalecimento da cena local entre artistas, comunidade, território e história. Como nos antigos circos mambembes (companhias circenses itinerantes e populares no Brasil), a iniciativa resgata a ideia de um movimento multicultural que leva para bairros e ruas diversas expressões artísticas, criando momentos de convivência, celebração e troca cultural”, declara Jéssica Jansen, produtora executiva e coordenadora geral.

O disco “Manifexta” foi lançado nas plataformas digitais em outubro de 2025, conquistando diversos espaços de representatividade, como o show do Festival Rec-Beat, durante o carnaval do Recife. O clipe de “Mangue”, uma das faixas do álbum, contou com participação especial de Fred 04. “Acreditamos que a presença das atrações convidadas de cada território valoriza artistas, grupos e expressões culturais históricas que já atuam nesses espaços com vivências e experiências autorais”, acrescenta Jéssica.

