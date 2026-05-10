'O Agente Secreto' ganha 7 troféus no prêmio Platino Xcaret, no México

Outras produções brasileiras também ganharam espaço entre os vencedores, como a série "Beleza Fatal", da HBO Max, e o documentário "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa

Kleber Mendonça Filho celebra as vitórias de "O agente secreto" nos Prêmios Platino, no México (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O diretor Kleber Mendonça Filho celebrou uma noite histórica para o cinema nacional após “O Agente Secreto”, protagonizado por Wagner Moura, conquistar sete troféus nos Prêmios Platino Xcaret, premiação ibero-americana, realizada na Riviera Maya, no México.

Nas redes sociais, Kleber celebrou o desempenho histórico do longa e compartilhou uma imagem ao lado da equipe responsável pela produção. O diretor destacou o resultado como um marco para o audiovisual brasileiro.

"Todo mundo aqui mora a não mais de 500 metros na Torre/Madalena. Recifê. 7 prêmios_platino hoje na Riviera Maya, México. Que beleza. Audiovisual Ibero-Latino Americano. Vitória história para o Brasil", falou o diretor em post em seu perfil no Instagram onde aparece posando os prêmios ao lado de Mateus Alves, Tomaz Alves de Souza, Eduardo Serrano e Emilie Lesclaux, com os sete prêmios.



Os prêmios foram nas categorias de Melhor Filme, Direção e Roteiro (Kleber Mendonça Filho), Montagem (Matheus Farias e Eduardo Serrano), Direção de Arte (Thales Junqueira), Música Original (Tomaz Alves Souza e Mateus Alves) e Ator para Wagner Moura.



Outras vitórias brasileiras

Além do sucesso do longa-metragem, outras produções brasileiras também foram reconhecidas na premiação. A novela “Beleza Fatal”, da HBO Max, conquistou o título de Melhor Série de Longa Duração, reforçando o espaço das produções nacionais no streaming internacional.

Já o documentário “Apocalipse nos Trópicos”, dirigido por Petra Costa, venceu na categoria de Melhor Documentário, ampliando a presença brasileira entre os principais vencedores da noite.