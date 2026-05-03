Shakira canta de 'Estoy Aquí' a 'País Tropical' para multidão em Copacabana

Shakira prometeu aos fãs um show "inesquecível" e entregou, com participações espacialíssimas, de Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethania e Ivete Sangalo

Shakira em show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (Pablo PORCIUNCULA/AFP)

Shakira começou seu show em Copacabana, com bastante atraso, um espetáculo de drones e referências ao Brasil neste sábado, 2. Pelos cálculos da Riotur, o público foi de 2 milhões de pessoas.

A diva pop prometeu aos fãs um show “inesquecível” e entregou, com participações espacialíssimas, de Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethania e Ivete Sangalo.

Com cerca de 1h09 de atraso (o show estava previsto para as 21h45), uma apresentação com centenas de drones anunciou o início do aguardado show de Shakira na praia de Copacabana, às 22h54.

Os aparelhos formaram o desenho de uma loba - apelido pelo qual a cantora é chamada pelos fãs - e, em seguida, da própria cantora. Os drones formaram ainda a frase “Te amo, Brasil”.

O espetáculo faz parte do projeto Todo Mundo no Rio, que já trouxe Madonna (2024) e Lady Gaga (2025). A diva pop prometeu aos fãs um show “inesquecível”.

Quando Shakira finalmente subiu ao palco já passavam das 23h05. Ela estava com um macacão nas cores da bandeira brasileira. “Boa noite, Rio!”, disse, antes de cantar La Fuerte.

O macacão rapidamente se ‘transformou’ em um vestido curto para a apresentação da segunda música da noite Girl Like Me. Numa saudação às “latinas”, bandeiras de vários países da América Latina foram exibidas no telão. Las de la intuición foi a terceira música da noite, seguida do hit Estoy aqui.

O discurso de Shakira no começo de show em Copacabana

Em seguida, a cantora se dirigiu diretamente ao público, falando em português: “Olá Brasil! Como vocês estão, gente? Eu não posso acreditar que estou aqui com vocês!”

“E pensar que eu cheguei aqui quando tinha 18 anos, sonhando em cantar para vocês, e me apaixonei por vocês. Agora olha isso! Olha isso! A vida é mágica, né?”. Ouvindo a reação de público, iniciou gritos de “Brasil, eu te amo!”

Sorridente, Shakira prosseguiu: “Gente, é mágico pensar que estamos aqui, milhões de almas juntas, prontos para cantar, se emocionar, amar, abraçar, lembrar ao mundo o que é verdadeiramente importante: dançar, cantar, estar aqui pisando na areia dessa praia maravilhosa. Isso só é possível aqui, no Rio!”

“Definitivamente não existe melhor coisa para mim do que quando uma lobinha se encontra com sua alcateia brasileira! Auuu [Shakira imita o uivo de uma loba]! Rio, esta noite - e sempre, somos um”, concluiu.

‘Minha vida não tem sido fácil’, diz Shakira

Um solo de violino introduziu Empire, a sexta música da apresentação, rapidamente seguida de Inevitable. Depois de cantar Te Felicito, Shakira voltou a se dirigir ao público em português: “Como está a galera lá atrás? É um sonho para mim estar aqui hoje com vocês”.

Em seguida, desabafou: “Minha vida não tem sido das mais fáceis nos últimos anos, mas das quedas ninguém se salva; e nós, mulheres, cada vez que caímos nos levantamos um pouco mais fortes, um pouco mais resilientes. Porque as mulheres não choram disse, citando o nome do espetáculo Mujeres No Lloran.

Shakira concluiu citando de uma escritora de quem ela gosta: “as mulheres sozinhas são mais vulneráveis, mas juntas, somos invencíveis”. A cantora enfileirou uma série de hits, como Copa Vacía, La Tortura e Hips Don’t Lie e Chantaje. Em seguida, para introduzir o sucesso Soltera, fez outro discurso feminista.

“As mulheres precisam cuidar da família, cuidar do marido, criar os filhos, ficar sexy, ser a alagria da casa... é muito, né? Mas nós fazemos tudo isso. Nesse País, no Brasil, tem milhões de mães solteiras, sem ajuda, que lutam para sustentar suas famílias; eu sou uma delas. Esse show é para todas elas, para todas nós, para todas as solteiras”.

Shakira recebe Anitta em Copacabana

Já passava da meia-noite quando um vídeo exibido nos telões indicou a primeira participação especial brasileira da noite: Anitta. Depois de Soltera elas cantaram juntas Choka Choka, lançada recentemente.

Em meio à cantoria, Shakira apontou para a colega e gritou: “Rainha!”. Ao término da música agradeceu: “Obrigada, Anitta, te amo!”

“Parabéns, Shak! Quem ama a ‘Shaki’ dá um grito! Que noite linda você merece tudo isso, você é maravilhosa!”, disse Anitta antes de sair do palco. Segundos depois, novamente sozinha, a colombiana deu início a Can’t Remember to Forget You.

Shakira e o ‘mestre’ Caetano Veloso

Após algumas músicas, como Ojos Asi, Piez Descalzos, Sueños Blancos e Antologia, a cantora fez algum suspense antes de anunciar o convidado seguinte.

“A pessoa que vou chamar agora ao palco é um dos primeiros artistas que descobri quando cheguei ao Brasil, com 18 anos, quando comecei a aprender a falar português.”

“Tenho que confessar que me apaixonei pela sua música, sua voz, sua poesia. Para mim, sua elegância e sua sofisticação marcam a história da música brasileira”, disse, antes de chamar Caetano Veloso.

A dupla cantou Leãozinho. Shakira explicou o valor sentimental: “Que honra! Obrigada. Não posso acreditar. Sou sua fã! Essa música que vou cantar aqui com o mestre, eu sempre canto para o meu filho, Milan, antes de dormir. Por isso significa muito para mim”.

‘Poucas vozes emocionam tanto quanto a de Bethânia’

Caetano deixou o palco e, pouco depois, quem surgiu foi sua irmã. “Essa próxima artista que tenho a honra de convidar ao palco tem uma voz que atravessa gerações. E poucas vozes emocionam tanto quanto a voz dela: Maria Bethânia!”, chamou Shakira.

Acompanhadas pela bateria da Unidos da Tijuca, elas cantaram O Que É, O Que É, de Gonzaguinha. O momento deixou a desejar, com as vozes chegando fora de sintonia ao público. Shakira pediu palmas a Bethânia e destacou a “honra” antes de embalar com os percussionistas da escola de samba.

‘País Tropical’ com Ivete Sangalo

Após cantar Objection, mais uma música brasileira para encerrar a sequência de participações especiais. “Quero convidar ao palco uma mulher que carrega a alma do Brasil. Uma mulher que tem uma atitude ante a vida que eu quero imitar. Ela é minha amiga! Eu amo. Ivete Sangalo!”

A baiana já entrou no palco cantando o clássico País Tropical, popularizado na voz de Jorge Ben Jor. “Não te escuto”, disse Shakira, indicando que poderia haver algum problema técnico.

Em seguida, ambas vestidas com roupas azuis animaram a plateia, fazendo inclusive algumas pequenas alterações na letra.

Dois outros de seus maiores sucessos entre o público do Brasil vieram em seguida: Whenever, Wherever e Waka Waka (cantada na versão em inglês, This Time For Africa), tema da Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul.

Houve então um pequeno hiato antes que fossem exibidos os seus “mandamentos” em um telão. Na volta, cantou She Wolf e encerrou com BZRP Music Sessions #53, momento em que foi à plateia e interagiu de perto com o público.

Com uma loba inflável gigantesca no palco e fogos de artifício no céu, se despediu: “Obrigada, Brasil! Eu nunca, jamais, vou esquecer essa noite!”. Shakira ainda pegou uma bandeira brasileira e balançou a sua haste enquanto a banda tocava o encerramento do show em Copacabana.