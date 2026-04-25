Sessões de ‘Michael’ no cinema são tomadas por brincadeiras e confusões

O diretor Kleber Mendonça Filho comentou os 'barracos' envolvendo a exibição do filme e até apresentou uma solução para os comportamentos.

Confusões foram filmadas durante sessões de 'Michael' no cinema (Reprodução/Redes sociais)

Relatos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram brigas e brincadeiras durante as sessões do filme 'Michael' nos cinemas. O longa sobre a vida de Michael Jackson estreou nesta quinta, 23, e já está movimentando as redes sociais pelas reações do público durante a apresentação do filme.

Tem quem dance e quem reproduza os 'gritinhos' clássicos do Rei do Pop durante os trailers mostrados antes do filme, mas também pessoas que causam confusões dentro dos cinemas. Vídeos nas redes sociais mostram ambas as situações, que estão se tornando cada vez mais comuns durante sessões de cinema no Brasil não só no filme sobre o astro.

O diretor Kleber Mendonça Filho comentou os 'barracos' envolvendo a exibição do filme e até apresentou uma solução para os comportamentos. "Queridas salas de cinema exibindo Michael, há relatos de barracos se repetindo com espectadores. Eu nem vi o filme ainda, mas, para evitar chateação, exibam o filme com o som alto", escreveu Kleber em uma postagem no X. "Quantas vezes este ano vocês terão a oportunidade de tocar música boa alto com esse equipamento que vocês têm? Toquem alto. A plateia não vai poder ficar falando durante a sessão."

Kleber já havia abordado o assunto à época em que O Agente Secreto, indicado a quatro categorias no Oscar deste ano, começou a ser exibido nos cinemas brasileiros. O diretor chegou a publicar uma carta aos projecionistas e responsáveis pelos cinemas pedindo cuidado em relação ao som durante as exibições.

"Meu pedido: que passem a exibir o filme com o volume alto. Assim, terão os melhores resultados junto ao público e estaremos mais próximos do trabalho feito durante meses na mixagem sonora deste filme brasileiro. É garantia também de um impacto maior desse filme na sua programação", dizia um trecho da carta.