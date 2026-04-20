Chico César fará show de lançamento do seu novo disco no Recife

Com ingressos a partir de R$ 100, o show de lançamento do novo disco de Chico César acontece no dia 2 de maio, às 20h, no Teatro do Parque, no Recife. Intitulado "FOFO", o trabalho traz composições escritas pelo cantor durante a juventude, quando fazia parte da banda Jaquaribe Carne.

Chico César (Sil Ribas/Divulgação)

Chico César prepara novo álbum – e será o Recife o palco da estreia da turnê de seu lançamento. Após dez trabalhos autorais, “FOFO” é o primeiro disco em que o cantor e compositor paraibano volta ao tempo de sua juventude, dando voz a composições escritas em sua passagem pela banda Jaguaribe Carne, quando morou em João Pessoa, e também na chegada a São Paulo. O show, com Chico e seu violão em cena, será dia 2 de maio, às 20h, no Teatro do Parque. Os ingressos custam a partir de R$ 100.

Com seu 11º álbum gravado em estúdio, o músico celebra um marco pessoal e artístico que sintetiza vivências, conquistas e redescobertas. Das 16 faixas do projeto, todas nunca gravadas, 13 são assinadas por Chico - letra e música. As outras três foram feitas em parceria com Pedro Osmar, Paulo Ró (integrante do Jaguaribe Carne) e Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana. Do livro dela Americanah, o cantor tirou o mote da canção que dá título a seu disco: “Eu não quero ser fofo, eu quero ser a porra do amor de sua vida”.

O álbum “FOFO”, ainda sem data de lançamento, chega em formato voz e violão, assim como foi gravado “Aos Vivos” (1995), obra que marcou a estreia de Chico César na música brasileira e o consolidou como um dos grandes nomes da música nacional e internacional, levando suas composições para palcos de diferentes partes do mundo. A sonoridade do disco é densa, marcada pelo experimentalismo e uma certa angústia típica da juventude em meio ao ambiente político e existencial da época

Sabendo disso, “FOFO” termina por ser uma reverência do artista, agora em sua maturidade, ao jovem e inquieto Chico César. É um convite para o público conhecer suas origens nessa viagem musical.



SOBRE O ARTISTA - Chico César é um dos nomes mais inventivos e multifacetados da música brasileira. Cantor, compositor, escritor e jornalista, ele desafia rótulos e convenções, criando uma obra singular que mistura ritmos regionais, poesia afiada e uma visão de mundo profundamente humanista. Emergiu no cenário musical brasileiro nos anos 1990, trazendo uma sonoridade fresca e uma abordagem lírica que trazia humor, crítica social e uma profunda sensibilidade poética.

Seu álbum de estreia, "Aos Vivos" (1995), já anunciava sua originalidade, com canções como "Mama África" e "À Primeira Vista", que se tornaram hinos de resistência e celebração da diversidade cultural. Sua música é uma fusão de ritmos brasileiros, como o forró e o maracatu, com influências do reggae, do funk e até da música africana. Essa mistura, longe de ser aleatória, reflete sua visão de mundo: uma defesa intransigente da pluralidade e da liberdade criativa. Chico César não se prende a fórmulas; ele as reinventa.

*com informações da assessoria