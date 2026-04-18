Final do 'BBB 26' terá show de Alok, Tadeu no gramado e ex-participantes; saiba detalhes

Com Tadeu Schmidt na área externa da casa, final do BBB 26 acontece na noite da próxima terça-feira (21)

Tadeu Schmidt apresenta mais uma vez o BBB (Foto: Globo/ Fábio Rocha )

A final do Big Brother Brasil 26 ocorre na noite da próxima terça-feira, 21, em grande estilo. O programa contará com um show do DJ Alok, que fará uma apresentação combinando seus grandes hits e efeitos especiais de luz diretamente da casa do reality.

O encerramento da temporada vai reunir os ex-participantes da edição no gramado e contará com apresentadores da #RedeBBB, como Ana Clara, Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, e com os humoristas que apresentam quadros sobre o reality, como Rafael Portugal e Rodrigo Sant'anna.

Além disso, a Globo confirmou que o apresentador Tadeu Schmidt comandará o programa direto da área externa da casa. O jornalista decidiu seguir apresentando o reality mesmo após a morte do irmão, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, na última sexta, 17, como forma de honrá-lo.

A final do BBB 26 terá os tradicionais VT's com melhores momentos da temporada. Os finalistas serão conhecidos na noite de domingo, 19, após a eliminação do último Paredão, entre Milena, Leandro Boneco e Ana Paula Renault. Juliano Floss já garantiu a vaga na final.

O programa está previsto para ir ao ar às 22h25, após a exibição da novela Três Graças.

Programação pós-BBB

Após a final do BBB 26, o Multishow transmite entrevistas de Ana Clara e Ed Gama com o vencedor e com os finalistas. No dia seguinte, quarta, 22, às 22h30, ambos vão apresentar o Big Show - Reencontro, conversando com participantes sobre os momentos marcantes da edição e sobre os planos pós-reality.

O Bate-Papo BBB, com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, também terá entrevistas com os finalistas. E no dia seguinte, às 17h, os brothers se reunirão novamente para o Prêmio gshow BBB, que vai eleger vencedores em seis categorias, por meio do voto dos fãs: 'Maior Rivalidade', 'Rendeu em Dobro', 'Entregou Tudo', 'Caça-Enredo', 'Provoke Society', 'Momento Edição de Colecionador' e 'Meme Diversão Garantida'. O especial será transmitido no gshow e no Globoplay.

