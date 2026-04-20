BBB 26: pai de Ana Paula Renault gravou vídeo para a filha um mês antes de morrer

Gerardo Renault, de 96 anos, faleceu no último domingo (19); participante foi informada durante o confinamento e ainda não assistiu ao recado deixado pelo pai

Gerardo Renault, de 96 anos, faleceu no último domingo (19) (Reprodução/Redes sociais)

Confinada no BBB 26, a jornalista Ana Paula Renault foi surpreendida, na noite desse domingo (19), com a notícia da morte do pai, Gerardo Renault, aos 96 anos. Internado havia quase 20 dias no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, ele não teve a causa da morte divulgada. Durante o programa, a participante foi chamada ao confessionário, onde recebeu a informação e pôde decidir se continuaria ou não na disputa.

Antes disso, ainda em fevereiro deste ano, Gerardo havia gravado um vídeo com uma mensagem de apoio à filha. O registro foi divulgado pela equipe de Ana Paula após um momento de destaque dela no programa, quando saiu em defesa do pai durante uma discussão com outro participante.

Na gravação, ele diz: “Oi, filhinha. Tudo bem? Saudades que são muitas... estou torcendo por você. Um beijo carinhoso do seu pai que te ama muito”.

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Ao deixar o confessionário, Ana Paula contou tudo ao colega de elenco Juliano Floss, visivelmente abalada. “Papai morreu. A única pessoa que eu tinha era ele. Eu não tenho mãe, eu não tenho pai. Eu não tenho ninguém. Eu não quero ele morto”, disse, em lágrimas.

A participante também relembrou a perda da mãe, vítima de um acidente de carro, quando ela ainda era adolescente. “Não faz sentido. A única coisa que eu tinha de bom era ser filha dele. Agora eu não sou filha de ninguém”, lamentou.