Final do BBB 26: enquete mostra sister que está na frente da disputa
Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam o prêmio que pode chegar a R$ 5,5 milhões na grande final desta terça-feira (21)
Publicado: 20/04/2026 às 08:34
Com a saída de Leandro, os três finalistas que seguem na disputa pelo título são Juliano Floss, Milena e Ana Paula Renault. (Reprodução/Redes sociais/TV Globo)
O Top 3 do Big Brother Brasil 26 foi oficialmente formado na noite deste domingo (19), com a eliminação de Leandro Boneco. A partir de agora, a dinâmica do reality muda: o público deixa de votar para eliminar e passa a escolher quem será o grande vencedor da edição, cujo prêmio pode alcançar R$ 5,5 milhões. A final acontece nesta terça-feira (21).
Com a saída de Leandro, os três finalistas que seguem na disputa pelo título são Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena. Ao longo da temporada, o trio construiu trajetórias distintas dentro da casa, o que tem mobilizado torcidas e intensificado a expectativa para o resultado final.
Quem vence? Veja enquete do UOL
Levantamento parcial com 9.371 votos aponta o seguinte cenário:
Ana Paula Renault — 70,76%
Milena — 21,37%
Juliano Floss — 7,86%