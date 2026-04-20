BBB 26: Tadeu Schmidt quebra protocolo e fala sobre morte de Oscar Schmidt para consolar Ana Paula

Milena, Ana Paula e JUliano durante o programa apresentado neste domingo (19) (Reprodução/TV Globo)

O apresentador Tadeu Schmidt quebrou o protocolo do BBB 26 neste domingo (19) ao dividir, ao vivo, seu próprio luto com a finalista Ana Paula Renault, que mais cedo havia sido informada sobre a morte do pai, Gerardo Renault. Em um momento incomum no reality, o jornalista revelou que também enfrenta a perda recente do irmão, Oscar Schmidt, e prestou solidariedade à participante, que optou por seguir no programa.

Ao entrar na casa para falar com os finalistas, Tadeu iniciou a conversa direcionando palavras de acolhimento: “Antes de mais nada, Ana Paula, eu queria te dar um abraço. Você vai ter o seu tempo para entender. O seu tempo para receber esse choque, esse baque, e a gente respeita demais tudo que você quiser fazer”.

Na sequência, o apresentador sinalizou que faria uma declaração fora do padrão do programa. “Eu queria, também, Ana Paula, te contar uma coisa que foge totalmente do protocolo, mas, nessas alturas, que se dane o protocolo”, disse.

Tadeu então revelou que também está de luto. O irmão dele, Oscar Schmidt, morreu na última sexta-feira (17), aos 68 anos. “Sabe quando a gente está sofrendo e a gente se dá as mãos para ficar mais forte? [...] Eu também estou vivendo um luto, meu irmão morreu anteontem”, contou.

“Então, é só para te dizer que eu respeito demais qualquer coisa que você fizer. Respeito demais esse momento que você está vivendo. E eu queria te dizer que a gente te admira demais e que é uma honra ter você aqui com a gente”, acrescentou.

O apresentador também mencionou o pai de Ana Paula e compartilhou como imagina que ele reagiria à permanência da filha no reality, fazendo um paralelo com a relação que tinha com o irmão. “Eu imagino que o seu Gerardo estaria te aplaudindo, imensamente orgulhoso de você, como eu sei que meu irmão diria para mim: ‘Não se atreva a ir embora’, porque era essa a minha relação com ele”, afirmou.

Em resposta, a jornalista se emocionou com o relato. “Meu deus, Tadeu, que roteirista é essa? Como é que você está aí trabalhando, também?”, reagiu.

Ao encerrar a conversa, Tadeu destacou o sentimento de união entre os envolvidos na produção e no programa. “Só para dizer que nós estamos juntos, tá? Eu, você, tia Milena, Juliano... Nós estamos juntos, fazendo a edição do BBB 26 que é a coisa mais linda. E a gente vai passar por essa situação, por cima, e vai chegar até o final, do jeito que você quiser”, concluiu.

