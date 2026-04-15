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Polícia australiana investiga Katy Perry por alegações de agressão sexual

Cantora americana Katy Perry está sendo investigada na Austrália por acusações de agressão sexual apresentadas pela atriz Ruby Rose

AFP

Publicado: 15/04/2026 às 07:06

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Katy Perry/AFP/Angela Weiss

Katy Perry (AFP/Angela Weiss)

A cantora americana Katy Perry está sendo investigada na Austrália por acusações de agressão sexual apresentadas pela atriz Ruby Rose, informaram a polícia e a imprensa nesta quarta-feira (15).

Rose denunciou nas redes sociais que a cantora, atual parceira do ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, a teria agredido em uma casa noturna de Melbourne há quase duas décadas. As postagens tiveram grande repercussão na imprensa, mas foram apagadas.

Na terça-feira, Rose, conhecida por seu papel na série de televisão "Orange is the New Black", anunciou que formalizou a denúncia à polícia. Ela disse que, por isso, não pode mencionar o caso publicamente.

A AFP entrou em contato com a polícia do estado de Victoria, que se recusou a mencionar o nome de Perry, mas reconheceu que está "investigando uma agressão sexual ocorrida em Melbourne em 2010".

"Como a investigação está em curso, não seria apropriado fazer mais comentários no momento", acrescentou um porta-voz.

Um representante de Perry desmentiu as acusações em uma declaração à revista Variety.

"As acusações que Ruby Rose divulga nas redes sociais sobre Katy Perry não são apenas categoricamente falsas, como também são mentiras perigosas e imprudentes", afirmou.

"Rose tem um histórico bem documentado de graves acusações públicas nas redes sociais contra diversas pessoas, acusações que têm sido repetidamente desmentidas pelos envolvidos", acrescentou.

Agressão sexual , Austrália , investigação , Katy Perry
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