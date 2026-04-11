Mestre Biloco, artista popular de Goiana, morre aos 83 anos

Mestre de maracatu, regente de frevo e fundador da Ciranda dos Cangaceiros faleceu em casa, em Goiana

Mestre Biloco (Foto: Divulgação)

Morreu na manhã deste sábado (11), aos 83 anos, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, Severino Luiz de França, conhecido como Mestre Biloco. O artista faleceu em casa, e os detalhes sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgados pela família.

Referência da cultura popular pernambucana, Biloco atuou como maestro, instrumentista, mestre de maracatu e regente de frevo. Ao longo de décadas, tornou-se um dos principais nomes na preservação das tradições da região.

Nascido no Sertão, chegou a Goiana ainda bebê e construiu sua trajetória de forma autodidata. Desde a infância, demonstrava habilidade com a música, chegando a fabricar seus próprios instrumentos antes de dominar o trombone de pisto.

Em 1971, fundou a Ciranda dos Cangaceiros, considerada a mais antiga ciranda em atividade no estado. Inspirado na figura de Lampião, manteve viva a tradição por mais de cinco décadas, tornando-se símbolo da cultura popular de Pernambuco.