Esposa de Leandro critica desinformação sobre o marido no BBB 26: 'Pessoas desejando o pior'

A jornalista disse que está acompanhando a situação de perto e condenou notícias falsas sobre o brother.

Leandro Boneco, participante de BBB26 (Reprodução/TV Globo)

Donminique Santos, esposa de Leandro Boneco, recorreu às redes sociais para criticar desinformações sobre o marido, que teve um mal-estar e recebeu atendimento médico na manhã desta quarta-feira, 8, no Big Brother Brasil 26. A jornalista disse que está acompanhando a situação de perto e condenou notícias falsas sobre o brother.

"Estou vendo muita desinformação circulando e isso é muito sério", escreveu nos Stories. "Leandro não tentou desistir, ele se sentiu mal, pediu atendimento e está sendo acompanhado no momento. Fico muito preocupada com a rapidez com que essas informações falsas se espalham e, mais ainda, ao ver pessoas desejando o pior, pois ele não fará falta no jogo. Isso não é aceitável. Peço, de verdade, responsabilidade e respeito nesse momento."

O perfil oficial do produtor cultural também pediu cautela. "Até o momento, a informação oficial é que Leandro recebeu atendimento médico, passa bem e segue em observação. Estamos todos na torcida por sua pronta recuperação", reforçou a equipe.

O que aconteceu?

Boneco teve um mal-estar pela manhã e solicitou atendimento médico antes mesmo do toque de despertar. Ele recebeu atendimento médico da equipe do programa e foi submetido a exames para avaliação do quadro de saúde.