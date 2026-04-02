Sexta-feira Santa: 8 mensagens para compartilhar neste feriado

A Sexta-feira Santa recorda o sacríficio de Cristo (Foto: Freepik)

A Sexta-feira Santa representa um período importante para a fé cristã, de reflexão e meditação sobre a morte de Cristo. É tempo de recolher o espírito e recordar a solenidade que o sacrifício de Jesus simboliza.

Confira 8 mensagens que passam as lições valiosas desta data:

1. Hoje é dia de silêncio e gratidão. Que a lembrança do sacrifício de Jesus na cruz nos faça refletir sobre o verdadeiro sentido do amor e do perdão. Uma sexta-feira de muita paz e oração.

2. "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." Que neste dia de reflexão, possamos entregar nossas vidas e preocupações Aquele que tudo suportou por nós. Uma abençoada Sexta-feira Santa.

3. Não é um dia de luto, mas de profunda gratidão. Olhamos para a cruz e não vemos apenas dor, vemos a maior prova de amor da história. Que o sacrifício de Cristo renove sua fé hoje.

4. Pela Sua cruz e ressurreição, Ele nos salvou. Que o dia de hoje seja um convite para olharmos para dentro de nós e buscarmos ser um pouco mais parecidos com Ele no amor e na humildade.

5. Ninguém tem maior amor do que este: dar a sua vida pelos seus amigos. Que a Sexta-feira Santa nos ensine a importância da entrega e da compaixão com o próximo. Que Deus abençoe sua casa.

6. Que a luz do sacrifício de Jesus ilumine seus pensamentos hoje. Que o recolhimento deste dia traga as respostas que seu coração procura e a paz que sua alma precisa.



7. Sexta-feira da Paixão: Dia de parar, agradecer e adorar. Que o Cristo crucificado seja nossa força e nossa esperança de dias melhores.

8. Hoje o céu se cala em respeito ao Rei. Que a Sexta-feira Santa seja um momento de introspecção e encontro com o que há de mais sagrado em sua vida. Uma tarde abençoada.