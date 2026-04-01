Páscoa: confira o abre e fecha nos serviços do Recife no feriado

Em função da celebração da Semana Santa, alguns serviços do Recife terão horário de funcionamento alterado a partir da sexta-feira (3)

Sede da Prefeitura do Recife (Andrea Rego Barros / PCR)

A Semana Santa chegou e com ela o feriadão da Páscoa. Em função da data, alguns serviços funcionarão de maneira diferente no Recife a partir da sexta (3). Além disso, a capital também contará com atrativos culturais e de lazer gratuitos.

Confira o que abre e fecha no feriado:

Cultura

Entre as opções para o feriado santo, tem a Paixão de Cristo de Casa Amarela, realizada no Sítio Trindade, na Zona Norte do Recife. A peça será apresentada nos dias 2, 3 e 4 de abril, na concha acústica, sempre às 20h. O acesso é gratuito.

No Paço do Frevo, no Bairro do Recife, funcionará normalmente de quinta (2) a domingo (5). Na sexta (3), um passeio musical espera o público, com direito a presente de Páscoa, com livre acesso garantido a todos os públicos.

No domingo (5), a atração serão as visitas mediadas “Doses de Frevo”. Oferecidas em três horários, 11h30, 14h e 15h30, as visitas serão conduzidas pela equipe do educativo do museu, narrando aspectos históricos, artísticos, educativos e curiosidades sobre a mostra "Frevo Vivo", no térreo e terceiro andar do prédio, que apresenta um recorte do Frevo de hoje e seus territórios. Não é necessário agendamento.

Os demais equipamentos culturais não estarão abertos no feriado.

Saúde

Segundo a prefeitura, foi preparado um esquema especial de atendimento para a saúde na Semana Santa.

Funcionarão 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura), e no hospital pediátrico Helena Moura (Tamarineira), todos da rede municipal.

Na rede conveniada, moradores do Recife poderão ser atendidos também no Hospital Maria Lucinda (Parnamirim) e na Fundação Altino Ventura (Boa Vista).

O Hospital da Mulher (Curado) estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero vítimas de violência.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio mensagens ou ligações para o Whatsapp (81) 3355-7712.

No dia 4, acontece mais uma edição PrEPara a Prevenção!, com a oferta de testagem rápida para ISTs, preservativos, lubrificantes e profilaxia PrEP, sem necessidade de agendamento. Será no SAE da Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, das 8h às 17h.

Turismo e Lazer

Neste feriadão da Semana Santa, a Ciclofaixa de Turismo e Lazer do Recife estará em dose dupla. O percurso ficará disponível para toda a população na Sexta-feira da Paixão (3) e no Domingo de Páscoa (5), sempre das 7h às 16h.

No sábado (4), das 4h às 7h30, o Corredor Recife de Esporte e Lazer também estará ativo, ampliando as opções para a prática de atividades físicas na cidade.

Por conta do feriado, o Olha! Recife terá seus passeios suspensos nos dias 4 e 5, com retorno à programação normal na semana seguinte. Mais informações sobre os roteiros e inscrições estão disponíveis no aplicativo Conecta Recife ou no site www.olharecife.com.br.

Parque de Esculturas

O Parque das Esculturas nesta Sexta-Feira Santa estará fechado. Já no sábado (4) e domingo (5), funciona normalmente, das 9h às 18h.

Mulher

Neste feriado, a maioria dos equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife também estará fechado, com as seguintes exceções: Centro de Referência Clarice Lispector: localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro - funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector: situado na Av. Recife, 700, em Areias, estará aberto todos os dias das 7h às 19h.

Os demais serviços da Secretaria da Mulher serão retomados normalmente na segunda-feira (6), exceto o Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, que abre na terça-feira (7).

Assistência Social e Combate à Fome

Durante a Semana Santa, alguns serviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Recife terão funcionamento diferenciado. Seguirão funcionando normalmente os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS).

Estarão fechados os Centros Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), a Cozinha Comunitária do Gurupé, o Banco de Alimentos do Recife, os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central do Cadastro Único (CadÚnico), os Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centros POP) e o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP).

Mercados e Feiras

Durante a Semana Santa, as feiras livres e os mercados públicos funcionam na Sexta-Feira da Paixão (3), das 6h às 13h, no sábado de Aleluia (4), das 6h às 18h, e no domingo de Páscoa (5), das 6h às 13h. As praças de alimentação seguem funcionando normalmente após esse horário.

Trânsito

Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na sexta-feira (3).

Os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.

Esportes

As unidades da Academia Recife estarão fechadas de sexta a domingo, com retomada do funcionamento normal na segunda-feira (6).

Hospital Veterinário Do Recife

Da Sexta-feira Santa até o Domingo de Páscoa, o Hospital Veterinário do Recife permanecerá aberto 24 horas por dia, em regime especial de plantão para atendimentos de urgência e emergência.

Os serviços ambulatoriais, incluindo consultas e castrações, serão retomados na segunda-feira (6).

Direitos Humanos e Juventude

Entre sexta-feira (3) e domingo (5), as atividades do projeto Praia Sem Barreiras serão realizadas normalmente. A iniciativa oferece banho de mar assistido, utilizando cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis que facilitam o acesso à areia e ao mar.

O Praia sem Barreiras ocorre das 8h as 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso, perto do Posto 7. Não é necessário agendamento prévio, basta comparecer ao local. Vale lembrar que a atividade pode ser suspensa em caso de chuva intensa ou maré alta.

O casarão do Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira estará aberto ao público e oferecerá visitas guiadas, no sábado e no domingo, das 14h às 17h. Na sexta-feira, o equipamento estará fechado. O endereço é Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 720.

Já o Parque 60+, localizado ao lado do Centro de Convivência, funcionará na sexta-feira (3) e no sábado (4), das 5h30 às 20h, e no domingo, das 5h30 às 12h. O espaço vai abrigar a Feirinha 60+ com artesanatos e comidinhas feitas por pessoas com 60 anos ou mais, das 14h às 17h, no sábado e no domingo.

Por fim, o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves, o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e os Núcleos de Mediação de Conflitos localizados dentro das unidades dos Compaz estarão fechados na Semana Santa. Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (6).

Jardim Botânico

O Jardim Botânico do Recife estará fechado da sexta-feira (3) à segunda-feira (5), retornando às atividades na terça-feira (6).

Ouvidoria Geral do Recife

Não haverá atendimento presencial e telefônico no dia 3 de abril. Os canais digitais seguem disponíveis ao público: email ([email protected]); e App Conecta e Portal da Ouvidoria (https://ouvidoria.recife.pe.gov.br/).

Procon Recife

O Procon Recife não terá atendimento presencial no dia 3 de abril em sua sede - Rua do Imperador Dom Pedro II, 491, Santo Antônio -, em razão do feriado da Sexta da Semana Santa. Estarão disponíveis os canais digitais para registros de reclamações e denúncias através do site procon.recife.pe.gov.br e email [email protected].

Procuradoria Da Fazenda Municipal

Não haverá expediente no dia 3 abril, retornando as atividades normalmente na próxima segunda-feira (6).

Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Sala do Empreendedorismo

Não haverá atendimento ao público a partir desta sexta-feira (3). Os serviços retornam na segunda-feira (6), assim como os atendimentos da Agência e da Sala presentes nas unidades da rede Compaz.

Rede Compaz

De 3 a 5 de abril, as unidades da Rede Compaz e das Bibliotecas pela Paz estarão fechadas. As atividades retornam normalmente na segunda-feira (6).