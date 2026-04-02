Confira 10 mensagens especiais para compartilhar nesta Páscoa

A Páscoa 2026 se aproxima (Foto: Freepik)

A época de celebrações da Semana Santa é uma oportunidade de renovar as energias e se reconectar com quem ama. Sabendo disso, reunimos uma seleção de mensagens para dedicar às pessoas mais próximas de nós durante esse momento de conexão e amor.

Veja recados especiais que você pode mandar para alguém especial neste feriado:

1. Que sua Páscoa seja tão doce quanto o recheio do melhor ovo de chocolate! Que o dia de hoje traga renovação e muitos momentos bons ao lado de quem você ama. Feliz Páscoa!

2. Passando para desejar um domingo repleto de paz. Que o espírito da Páscoa nos lembre que sempre há espaço para recomeçar e florescer. Um grande abraço!

3. Mais do que chocolate, desejo que seu dia seja cheio de sorrisos e gratidão. Que a alegria da ressurreição ilumine sua casa. Feliz Páscoa para toda a família!

4. Que este feriado sirva para descansar, recarregar as baterias e, claro, aproveitar os chocolates sem culpa. Aproveitem o domingo de Páscoa!

5. Desejo a todos uma Páscoa de muita harmonia e união. Que a renovação seja o tema do nosso dia. Boa celebração a todos!



6. "Ele não está aqui, pois ressuscitou!" Que o milagre da vida e o amor de Cristo transbordem no seu coração nesta Páscoa. Um dia abençoado para você!

7. Páscoa é passagem, é vida nova. Que a luz do Senhor guie seus caminhos e traga paz infinita para sua vida. Feliz e abençoada Páscoa!

8. Páscoa é a vitória da vida sobre a morte. Que a ressurreição de Cristo seja o lembrete diário de que nenhum túmulo pode segurar as promessas de Deus para a sua vida. Uma Páscoa abençoada!

9. Que o amor de Jesus, que se entregou por nós, floresça em seu coração. Que nesta Páscoa você sinta a presença renovadora do Espírito Santo em cada detalhe do seu dia.

10. Celebrar a Páscoa é celebrar a esperança. Que a luz que emanou do sepulcro vazio ilumine seus caminhos e afaste qualquer escuridão.