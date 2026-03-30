Semana Santa terá apenas três dias úteis para funcionalismo público estadual
A quinta-feira (2 de abril), véspera da Sexta-feira Santa, virou ponto facultativo, confirme decreto assinado pela governadora Raquel Lyra, ampliando o feriadão para o funcionalismo público estadual
Publicado: 30/03/2026 às 08:18
Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco (Foto: Janaína Pepeu/Secom)
Como a próxima quinta-feira (2 de abril) virou ponto facultativo, conforme decreto da governadora Raquel Lyra, a Semana Santa terá apenas três dias úteis para o funcionalismo público estadual.
A véspera da Sexta-feira Santa (3) foi incorporada ao feriadão, ampliando de três para quatro dias.
Segundo o decreto assinado pela governadora, publicado no Diario Oficial do Estado na última quinta-feira (26), os serviços essenciais não serão afetados pelo ponto facultativo.