Protagonizado pelos pernambucanos Caio Macedo e Diva Menner, 'Ruas da Glória' entra em cartaz
'Ruas da Glória', dirigido por Felipe Sholl, traz os pernambucanos Caio Macedo e Diva Menner em jornada intensa no Rio de Janeiro
Publicado: 02/04/2026 às 10:00
Caio Macedo, natural de São José do Egito, ganha seu primeiro papel de protagonista em um longa (Divulgação)
Após passagem premiada pelo Festival do Rio e ampla repercussão na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o drama romântico "Ruas da Glória" entra em cartaz no Recife, disponível no Cinema da Fundação. O filme é dirigido por Felipe Sholl (de "Fala Comigo"), baseado em uma série de experiências pessoais suas, e é protagonizado por Caio Macedo, natural de São José do Egito, e pela atriz e cantora recifense Diva Menner.
A trama trata de Gabriel (Caio Macedo), um professor de literatura que acaba de se mudar para o bairro da Glória, no Rio de Janeiro, e se apaixona pelo garoto de programa Uruguaio Adriano (Alejandro Claveaux). Quando o rapaz misterioso desaparece, o protagonista entra em uma espiral obsessiva para encontrá-lo.
Primeira mulher trans a participar do 'The Voice Brasil', Diva Menner ganhou o prêmio Redentor no Festival do Rio pelo seu papel como Mônica, que oferece acolhimento ao personagem principal em sua brutal jornada emocional.
Leia a entrevista com Caio Macedo realizada durante a 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo aqui.