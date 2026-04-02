Protagonizado pelos pernambucanos Caio Macedo e Diva Menner, 'Ruas da Glória' entra em cartaz

'Ruas da Glória', dirigido por Felipe Sholl, traz os pernambucanos Caio Macedo e Diva Menner em jornada intensa no Rio de Janeiro

Caio Macedo, natural de São José do Egito, ganha seu primeiro papel de protagonista em um longa (Divulgação)

Após passagem premiada pelo Festival do Rio e ampla repercussão na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o drama romântico "Ruas da Glória" entra em cartaz no Recife, disponível no Cinema da Fundação. O filme é dirigido por Felipe Sholl (de "Fala Comigo"), baseado em uma série de experiências pessoais suas, e é protagonizado por Caio Macedo, natural de São José do Egito, e pela atriz e cantora recifense Diva Menner.

A trama trata de Gabriel (Caio Macedo), um professor de literatura que acaba de se mudar para o bairro da Glória, no Rio de Janeiro, e se apaixona pelo garoto de programa Uruguaio Adriano (Alejandro Claveaux). Quando o rapaz misterioso desaparece, o protagonista entra em uma espiral obsessiva para encontrá-lo.

Primeira mulher trans a participar do 'The Voice Brasil', Diva Menner ganhou o prêmio Redentor no Festival do Rio pelo seu papel como Mônica, que oferece acolhimento ao personagem principal em sua brutal jornada emocional.

Leia a entrevista com Caio Macedo realizada durante a 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo aqui.