Aos 73 anos, morre Mestre Heleno, criador dos famosos trios de músicos nordestinos em madeira

Mestre Heleno dos Bonecos, um dos maiores nomes do artesanato em madeira de Pernambuco, morreu aos 73 anos após enfrentar um câncer. Velório e sepultamento acontecem em Tracunhaém, sua cidade natal

Mestre Heleno se destacou pela originalidade no manuseio com a madeira (Foto: Divulgação)

Um dos maiores expoentes do artesanato pernambucano, Heleno da Luz dos Santos, também conhecido como Mestre Heleno, morreu na noite da última segunda-feira (30), aos 73 anos. Reconhecido nacionalmente, o bonequeiro se destacou pela originalidade no manuseio da madeira em suas peças alongadas que representam trios de músicos nordestinos.

Nos últimos três anos, enfrentava um câncer e estava internado no Hospital Ermírio Coutinho, em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O velório será na quarta-feira (1º) na Câmara Municipal de Tracunhaém, sua cidade natal, situada na mesma região, e o sepultamento no cemitério local. Os horários ainda não foram informados.

Tudo começou em Tracunhaém, também localizada na Zona da Mata Norte, onde Seu Heleno aprendeu a manusear a madeira com o pai, ainda menino, e fez do ofício uma vida inteira de dedicação. Suas esculturas, entalhadas em troncos e coloridos à mão, eternizam os personagens da cultura nordestina. O trio pé de serra, com seus músicos longilíneos, é o mais querido entre eles.

O primeiro negócio selou um compromisso que duraria décadas. Ainda que tenha flertado com outras possibilidades estéticas, a clientela o convenceu a seguir adiante. Fiel à sua própria história, manteve viva a tradição dos trios de músicos nordestinos que o tornaram inesquecível.