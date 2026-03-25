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HARRY POTTER
Harry Potter: Assista o primeiro trailer da série da HBO
Confira o primeiro trailer da série de Harry Potter
Publicado: 25/03/2026 às 16:32
Primeiro trailer da série de Harry Potter foi divulgado nesta quarta (25) (Divulgação/HBO)
A HBO lançou, nesta quarta-feira (25), o primeiro trailer da série de Harry Potter, que funcionará como um reboot dos filmes lançados entre 2001 e 2011.
A primeira temporada, nomeada tal qual o primeiro livro da franquia, será 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' e seu lançamento serpa no Natal de 2026, como revelado no trailer.
CONFIRA O TRAILER DO NOVO HARRY POTTER, DA HBO
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