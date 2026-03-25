Harry Potter: Assista o primeiro trailer da série da HBO

Confira o primeiro trailer da série de Harry Potter

Primeiro trailer da série de Harry Potter foi divulgado nesta quarta (25) (Divulgação/HBO)

A HBO lançou, nesta quarta-feira (25), o primeiro trailer da série de Harry Potter, que funcionará como um reboot dos filmes lançados entre 2001 e 2011.

A primeira temporada, nomeada tal qual o primeiro livro da franquia, será 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' e seu lançamento serpa no Natal de 2026, como revelado no trailer.

CONFIRA O TRAILER DO NOVO HARRY POTTER, DA HBO





