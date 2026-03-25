Nathália Queiroz lança livro "Pássaras Auroras", que aborda diferentes camadas da vida das mulheres

Evento de lançamento do livro "Pássaras Auroras" contará com performance da autora Nathália Queiroz. (Anderson Stevens/Divulgação)

Uma jornada poética que nasce das fendas do corpo, atravessa memórias e encontra no canto dos pássaros um chamado para o despertar. Assim se apresenta “Pássaras Auroras”, segundo livro de poesia da artista recifense Nathalia Queiroz, que será lançado nesta quinta-feira (26), no Espaço Circular, no bairro de Santana, no Recife. A obra chega ao público pela Editora Tamuatá, editora recifense dedicada à literatura brasileira contemporânea, conduzida pelo poeta e editor Stefanni Marion.



Em “Pássaras Auroras”, Nathalia constrói uma narrativa poética que percorre diferentes camadas de experiências da vida das mulheres, reunindo memória, ancestralidade e imaginação. A obra se estrutura como uma espécie de arqueologia sensível da própria psique da artista: um mergulho nas cicatrizes, nos sonhos, nos medos e nas reinvenções que atravessam uma vida.



“Sempre é possível escrever ou desenhar novos corpos para outras histórias”, afirma a autora, sintetizando o impulso criativo que atravessa o livro.



A publicação apresenta poemas que transitam entre o íntimo e o mítico. Metáforas, imagens fantásticas e memórias pessoais se entrelaçam para criar um território onde realidade e imaginação se confundem. O amanhecer surge como símbolo de despertar identitário - momento em que novas possibilidades de existir se anunciam - enquanto os pássaros aparecem como mensageiros de mundos invisíveis, atravessando céu, terra e águas com seus cantos.



“Os povos antigos indígenas não precisavam escrever livros, como diz o Davi Kopenawa. Eles sabem que os ancestrais habitam os corpos viventes. Ancestrais diversos: todos os bichos, todas as plantas, toda matéria, terra, fogo, água, ar, éter, madeira, metais, energia, tudo, tudo está em nós. Está em todos os corpos. Diversos e integrados. Ouvi-los é colher recursos para adiar o desaparecimento do mundo que nos atenta Ailton Krenak. É preciso acessar o corpo como aprendemos a acessar o saber em um livro. Descobrir a fenda de abertura dessas páginas na própria pele e entrar. Mergulhar em suas camadas profundas com os sentidos ativos para o saber.



Olhar para dentro de si, ouvir, sentir, dizer, a vibração de todo conhecimento de eras inscritos nos nossos órgãos como mapas de cicatrizes que contam histórias, num ato meditativo. Um movimento telepático transgeracional. Pra trás, pra frente, do que já foi, do que virá, do aqui e agora. Ser artista é uma forma de estar viva, nascer, morrer, viver, renascer, atravessar, prosseguir sempre. Ser várias vidas dentro da mesma carne que habita minha alma nessa jornada na terra. Transmutar toda e qualquer dor. Atravessar várias mortes através do fazer artístico. Gerações. Entrar naquela fenda em meu peito, foi a grande oportunidade da minha artista. Acolho todos os seres que moram em meu corpo. Os revelo ao mundo através da minha arte”, expressa Nathalia Queiroz.



Artista de múltiplas linguagens, Nathalia trabalha com ilustração, muralismo, tatuagem, poesia, performance e música. Essa diversidade de expressões também se reflete na obra. Mais do que um livro de poemas, Pássaras Auroras se configura como um livro de artista, concebido pela própria autora. O projeto gráfico, também assinado por Nathalia, reúne poesia, fotografia, ilustração e performance em um objeto artístico que guarda, como um relicário, fragmentos de sua trajetória.



Para materializar visualmente a narrativa do livro, a artista realizou uma performance na Ponte Santa Isabel, no Recife, registrada pelo fotógrafo Anderson Stevens. As imagens integram a obra e apresentam uma personagem em travessia, metáfora para os processos de transformação que atravessam o livro.

A publicação também se expande para o campo sonoro. Pássaras Auroras é acompanhada por um EP homônimo, com produção musical de Breno Rocha, que cria uma paisagem sonora para os poemas e amplia a experiência do leitor-ouvinte. O trabalho reúne participações dos músicos Hugo Lins, Galvoao, Kamila, Junior Teles, Vinícius Nogal, Ruti Freitas, Vitor Castanheira e Jonas Araújo.



A trajetória artística de Nathalia Queiroz é profundamente marcada por processos de reinvenção. Seu reconhecimento no campo das artes começou em um período de depressão profunda, quando decidiu abandonar o trabalho formal na publicidade para se dedicar à ilustração e ao design de forma autônoma. Foi nesse momento que começaram a surgir, em seus desenhos, as imagens de fendas - rachaduras simbólicas que atravessavam corpos, cidades e paisagens.



Essas fendas se tornaram portais narrativos em sua obra. Delas emergiam figuras de mulheres ancestrais, seres fantásticos e paisagens simbólicas que passaram a compor o imaginário da artista. Ao longo dos anos, essa pesquisa visual se desdobrou também em tatuagens, performances, poesia e música, sempre atravessada por temas como feminismo, memória, ancestralidade, natureza e transformação.



Antes de Pássaras Auroras, Nathalia publicou de forma independente o livro-objeto “Geografia”, uma obra artesanal construída com papéis dobrados e atravessada pela frase-mantra: “pedras no caminho são belezas”. A ideia de transformar adversidades em portais criativos continua ecoando em seu novo trabalho.



Evento de lançamento - O lançamento de Pássaras Auroras será uma experiência artística que mistura literatura, performance, música e encontro coletivo. A noite começa com uma performance poética da autora, seguida da audição inédita do EP Pássaras Auroras, acompanhada de projeções das imagens que ilustram o livro.



Na sequência, acontece uma roda de conversa com a participação da autora Nathalia Queiroz, do editor Stefanni Marion, do fotógrafo Anderson Stevens, da curadora editorial Luciene Aquino (representando a gráfica ProVisual), do produtor musical Breno Rocha e dos músicos envolvidos no EP.

Encerrando a programação, Nathalia abre o espaço para um sarau espontâneo, prática que se tornou marca de seus encontros culturais realizados no jardim do Espaço Circular.



O evento também contará com a culinária de CacoZinha e drinks preparados por Martina Cavalcanti. Pássaras Auroras é uma produção independente realizada por meio de financiamento coletivo na plataforma Benfeitoria. Para viabilizar o projeto, Nathalia mobilizou sua comunidade oferecendo recompensas como tatuagens, prints fine art e oficinas de expressão artística. Pessoas que apoiaram a campanha adquirindo o livro na pré-venda receberão seu livro no evento de lançamento. Quem não puder comparecer ou pessoas de outros estados, receberão a recompensa por correios.



OFICINA - A programação também conta com a oficina presencial “Narrativas do Corpo”. Facilitada pela própria autora do livro, a oficina está com novas vagas e inscrições abertas pelo valor de R$ 170. Os encontros estão marcados para os dias 28 e 29 de março, das 13h às 17h, também no Espaço Circular. A oficina prevê uma jornada multilinguagem pelas narrativas que podem ser sentidas, percebidas e inventadas a partir do corpo. Numa dinâmica de laboratório e ateliê, Nathalia Queiroz propõe percorrer territórios de linguagens artísticas levadas por cada participante nessa jornada de criação. As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário disponibilizado no link da bio do Instagram @nathaliaqueiroz.



SERVIÇO:

Lançamento do livro “Pássaras Auroras”, de Nathalia Queiroz

Quando: Quinta-feira (26), das 19h às 22h

Onde: Espaço Circular (Rua Samuel de Farias, 95 – Santana – Recife)



Programação:

• Performance poética da autora

• Audição do EP Pássaras Auroras

• Projeção das imagens do livro

• Roda de conversa com convidados

• Sarau aberto ao público



*Com informações da assessoria