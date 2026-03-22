Jorginho x Chappel Roan: Entenda treta que envolveu Jude Law e filha do craque

Nas postagens mais recentes da artista, rubro-negros a ‘proibiram’ de pisar no Rio de Janeiro e até proferiram a frase famosa após o título da Libertadores: ‘ninguém morre nos devendo’.

'Treta' entre Jorginho e Chappel Roan repercutiu internacionalmente (Adriano Fontes/Flamengo e Reprodução/Redes sociais)

Torcedores do Flamengo não perdoaram a cantora Chappell Roan, que se apresenta no Lollapalooza neste sábado (21), após Jorginho denunciar sua equipe no Instagram por uma série de destratos com sua mulher e filha em um hotel. Nas postagens mais recentes da artista, rubro-negros a ‘proibiram’ de pisar no Rio de Janeiro e até proferiram a frase famosa após o título da Libertadores: ‘ninguém morre nos devendo’.

O caso foi relatado pelo volante em um story no seu perfil contando que, após descobrirem que estavam hospedadas no mesmo local da norte-americana, a garota, de 11 anos, se aproximou dela sorrindo. Ao ver a cena, um dos seguranças se aproximou da mãe e disse que Chappell não deveria ser "desrespeitada" ou "assediada".

Jorginho disse ter considerado a reação "desproporcional" e que a menina teria ficado muito assustada com o ocorrido. Ela é fruto da relação de Catherine Harding, esposa do jogador, com o ator Jude Law, mas é muito próxima do rubro-negro e tratada por ele como filha.

"Ninguém morre nos devendo, a nação não te ama", escreveu um torcedor do Flamengo em publicação de Chappell Roan no Instagram, usando a mesma frase que viralizou quando o clube conquistou a Libertadores em cima do Palmeiras e de Andreas Pereira, personagem da decisão em que os cariocas saíram derrotados em 2021.

REPERCUSSÃO INTERNACIONAL

O fato repercutiu também na imprensa internacional. Chappell Roan ou membros de sua equipe não chegaram a responder aos veículos estrangeiros até o momento. Entre as dezenas de sites que abordaram o fato, constam alguns conhecidos.

"Chappell Roan: Criticada por estrela do futebol brasileiro - 'Você fez minha filha chorar!!!'", diz o TMZ. No site da Billboard, o destaque foi para o tom "agressivo" dos seguranças e o fato de uma menina de 11 anos chorar. A Variety, por sua vez repercutiu que a filha de Jorginho ficou "super assustada" e que seguranças falaram de forma "extremamente agressiva" com ela.

PREFEITURA DO RIO CRITICA CHAPPEL ROAN

Diante da repercussão, Eduardo Cavaliere escreveu, no X: "Quero dizer que enquanto eu estiver à frente da nossa cidade esta moça Chappell Roan, jamais se apresentará no Todo Mundo no Rio! Duvido que a Shakira faria isso! Aliás, Jorginho, a sua pequena já é convidada de honra da organização em maio!".

Eduardo Cavaliere assumiu o a Prefeitura do Rio após Eduardo Paes (PSD) deixar o cargo para concorrer ao Governo do Estado na próxima eleição.

Aos 31 anos, ele é o prefeito mais jovem da história carioca. Já foi secretário municipal do Meio Ambiente, chefe da Casa Civil do Rio e deputado estadual antes de ser vice-prefeito. Clique aqui para ler mais sobre a trajetória política de Cavaliere.

CANTORA É CONHECIDA POR NÃO GOSTAR DE CONTATO

Em agosto de 2024, a cantora publicou um vídeo relatando seu incômodo com o "abuso, assédio e perseguição" a pessoas famosas. Em seu post, Jorginho afirma que não houve nenhum tipo de aproximação - a criança apenas passou pela mesa da cantora.

"Não me importo uma p*** se você acha que sou egoísta em dizer não a uma foto ou a um abraço. Isso não é normal, isso é estranho para c****", opinou, à época.

JORGINHO: "NÃO MERECE O CARINHO"

Confira o comunicado do jogador Jorginho sobre o incidente:

"Vivi uma situação muito triste com a minha família agora mais cedo. A minha esposa está em São Paulo para o Lollapalooza Brasil. Hoje de manhã, minha filha acordou extremamente animada, fez até um cartaz de tão feliz que estava para ver uma artista que ela admira - ou admirava - muito, Chappell Roan.

Por coincidência, elas estão hospedadas no mesmo hotel que essa artista. Durante o café da manhã, a artista passou perto da mesa delas. Minha filha, como qualquer criança, reconheceu e ficou empolgada e quis ter certeza que era ela. E sabe o que é pior? Ela nem chegou a abordar. Apenas passou pela mesa da cantora, olhou para confirmar que era ela, sorriu e voltou para a mesa com a mãe. Ela não falou nada, não pediu nada.

O que aconteceu depois foi completamente desproporcional. Um segurança grande foi até a mesa delas enquanto ainda estavam tomando café da manhã e começou a falar de forma extremamente agressiva com a minha esposa e com a minha filha, dizendo que ela não deveria permitir que minha filha ‘desrespeitasse’ ou ‘assediasse’ outras pessoas.

Sinceramente, não sei em que momento passar por uma mesa e olhar para ver se é alguém pode ser considerado assédio. Ele ainda disse que faria uma reclamação contra elas no hotel, enquanto a minha filha de 11 anos estava chorando à mesa. Minha filha ficou super assustada e chorou muito.

Eu convivo há muitos anos com o futebol, com exposição, com pessoas conhecidas, e sei muito bem o que é respeito e limite. O que aconteceu ali não foi isso. Foi apenas uma criança admirando alguém.

É triste ver esse tipo de tratamento vindo de quem deveria entender o peso que os fãs têm. No fim das contas, são eles que constroem tudo isso. Espero sinceramente que isso sirva de reflexão. Ninguém deveria passar por isso, muito menos uma criança.

Chappell Roan, sem os seus fãs você não seria ninguém. E aos fãs, ela não merece o carinho de vocês."

QUEM É JORGINHO?

Jorginho é o apelido do jogador Jorge Luiz Frello Filho, que atua como volante. Ele foi contratado pelo Flamengo em junho de 2025, e tem sido titular em diversos jogos em 2026.

Aos 34 anos, ele tem passagens pelo futebol italiano, onde começou a carreira profissional. Jogou em grandes clubes como Napoli, Chelsea e Arsenal antes de chegar ao Flamengo, e também pela seleção da Itália (por conta da ascendência de seu avô, nascido no país europeu).

