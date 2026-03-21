Torcida do Flamengo invade redes de Chappell Roan após ‘treta’ com Jorginho

Jorginho criticou a cantora na redes sociais (Divulgação/Redes Sociais)

Torcedores do Flamengo não perdoaram a cantora Chappell Roan, que se apresenta no Lollapalooza neste sábado (21), após Jorginho denunciar sua equipe no Instagram por uma série de destratos com sua mulher e filha em um hotel. Nas postagens mais recentes da artista, rubro-negros a ‘proibiram’ de pisar no Rio de Janeiro e até proferiram a frase famosa após o título da Libertadores: ‘ninguém morre nos devendo’.

O caso foi relatado pelo volante em um story no seu perfil contando que, após descobrirem que estavam hospedadas no mesmo local da norte-americana, a garota, de 11 anos, se aproximou dela sorrindo. Ao ver a cena, um dos seguranças se aproximou da mãe e disse que Chappell não deveria ser "desrespeitada" ou "assediada".

Jorginho disse ter considerado a reação "desproporcional" e que a menina teria ficado muito assustada com o ocorrido. Ela é fruto da relação de Catherine Harding, esposa do jogador, com o ator Jude Law, mas é muito próxima do rubro-negro e tratada por ele como filha.

"Ninguém morre nos devendo, a nação não te ama", escreveu um torcedor do Flamengo em publicação de Chappell Roan no Instagram, usando a mesma frase que viralizou quando o clube conquistou a Libertadores em cima do Palmeiras e de Andreas Pereira, personagem da decisão em que os cariocas saíram derrotados em 2021.

"Que vergonha o que você fez com a esposa e a filha do Jorginho. Respeite seus fãs, você não teria sua carreira sem eles", criticou uma usuária. Alguns comentários tiveram tom de brincadeira, mas sem esquece do apoio ao volante. "(Emerson) Royal canta melhor que você", zombou internauta. "Tá jurada no Rio de Janeiro", disse outro.

Não foram só os flamenguistas que se manifestaram no perfil da artista. No meio das mensagens, um torcedor do Corinthians também se colocou ao lado do jogador: "sou corintiano, mas vacilo com a filha do parceiro".

O Estadão buscou contato com a equipe de Chappell Roan, mas não obteve retorno até o momento. Em seu perfil no Instagam, ela fez uma postagem simples citando o horário do show e dizendo "Vejo vocês em breve", sem referência aos comentários de Jorginho.

Confira a publicação de Jorginho criticando a equipe da cantora

"Vivi uma situação muito triste com a minha família agora mais cedo. A minha esposa está em São Paulo para o Lollapalooza Brasil. Hoje de manhã, minha filha acordou extremamente animada, fez até um cartaz de tão feliz que estava para ver uma artista que ela admira - ou admirava - muito, Chappell Roan.

Por coincidência, elas estão hospedadas no mesmo hotel que essa artista. Durante o café da manhã, a artista passou perto da mesa delas. Minha filha, como qualquer criança, reconheceu e ficou empolgada e quis ter certeza que era ela. E sabe o que é pior? Ela nem chegou a abordar. Apenas passou pela mesa da cantora, olhou para confirmar que era ela, sorriu e voltou para a mesa com a mãe. Ela não falou nada, não pediu nada.

O que aconteceu depois foi completamente desproporcional. Um segurança grande foi até a mesa delas enquanto ainda estavam tomando café da manhã e começou a falar de forma extremamente agressiva com a minha esposa e com a minha filha, dizendo que ela não deveria permitir que minha filha ‘desrespeitasse’ ou ‘assediasse’ outras pessoas.

Sinceramente, não sei em que momento passar por uma mesa e olhar para ver se é alguém pode ser considerado assédio. Ele ainda disse que faria uma reclamação contra elas no hotel, enquanto a minha filha de 11 anos estava chorando à mesa. Minha filha ficou super assustada e chorou muito.

Eu convivo há muitos anos com o futebol, com exposição, com pessoas conhecidas, e sei muito bem o que é respeito e limite. O que aconteceu ali não foi isso. Foi apenas uma criança admirando alguém.

É triste ver esse tipo de tratamento vindo de quem deveria entender o peso que os fãs têm. No fim das contas, são eles que constroem tudo isso. Espero sinceramente que isso sirva de reflexão. Ninguém deveria passar por isso, muito menos uma criança.

Chappell Roan, sem os seus fãs você não seria ninguém. E aos fãs, ela não merece o carinho de vocês."