Morre Juca de Oliveira, ícone da dramaturgia brasileira, aos 91 anos

Em nota, a família do ator agradeceu as manifestações de carinho e solidariedade.

Juca de Oliveira construiu uma carreira extensa e diversa. (Globo/Rafael Sorín)

Morreu neste sábado, 21 de março, o ator e dramaturgo Juca de Oliveira, um dos grandes nomes da televisão e do teatro no Brasil. O artista estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês desde sexta-feira, 13, e enfrentava uma pneumonia associada a complicações cardíacas. Poucos dias depois da internação, em 16 de março, havia completado 91 anos. Em nota, a família do ator agradeceu as manifestações de carinho e solidariedade (veja a íntegra abaixo).“

Uma vida dedicada à arte

Com uma trajetória que atravessa décadas, Juca de Oliveira construiu uma carreira extensa e diversa. Foram mais de 30 novelas e minisséries, cerca de dez filmes e mais de 60 peças teatrais, muitas delas também assinadas por ele como autor.

Mais do que números, sua história se confunde com a própria evolução da dramaturgia brasileira. Entre palcos e estúdios, trabalhou com alguns dos maiores nomes da cultura nacional e ajudou a moldar o teatro e a televisão como conhecemos hoje.

Do Direito ao teatro

Nascido em São Roque, no interior de São Paulo, em 1935, Juca inicialmente seguiu um caminho distante das artes. Chegou a cursar Direito na Universidade de São Paulo, mas foi um teste vocacional que mudou o rumo de sua vida ao indicar uma inclinação para o teatro.

A descoberta foi decisiva, ele abandonou a faculdade e passou a se dedicar integralmente à atuação, ingressando na tradicional Escola de Arte Dramática de São Paulo. Ali, encontrou não apenas uma profissão, mas uma vocação.

Teatro: paixão e resistência

Foi nos palcos que Juca consolidou sua identidade artística. Integrou o histórico Teatro Brasileiro de Comédia e, posteriormente, o revolucionário Teatro de Arena, onde participou de montagens que marcaram época, como Eles Não Usam black-tie.

Engajado politicamente, também atuou na defesa da classe artística, chegando à presidência do Sindicato dos Atores de São Paulo. Durante a ditadura militar, enfrentou perseguições e chegou a se exilar na Bolívia.

Sucesso na televisão

Na televisão, Juca se tornou um rosto conhecido do grande público. Sua carreira começou ainda na TV Tupi, onde protagonizou sucessos como Nino, o Italianinho.

Na TV Globo, consolidou seu nome com personagens marcantes. Entre eles, o inesquecível João Gibão, de Saramandaia, o professor Praxedes, de Fera Ferida, e o icônico Dr. Albieri, de O Clone.

Outro papel de destaque veio anos depois, em Avenida Brasil, quando interpretou Santiago, revelado como o pai de Carminha e o grande vilão da trama.

Um artista completo

Além de ator, Juca também se destacou como dramaturgo. Escreveu peças de sucesso como Meno Male, Hotel Paradiso, Caixa Dois, Às Favas com os Escrúpulos e manteve o teatro como sua grande paixão ao longo de toda a vida.

Com uma carreira sólida e respeitada, Juca de Oliveira deixa um legado para a cultura brasileira. Sua contribuição atravessa gerações e permanece viva em suas obras, personagens e textos.

O ator deixa a mulher, Maria Luíza Faro, com quem era casado desde 1973, e uma filha fruto desse relacionamento, Isabela Santos, que estuda Biologia e também é fazendeira e cantora.

O que diz a nota da família

“Com pesar, comunicamos o falecimento do ator, autor e diretor Juca de Oliveira, ocorrido neste madrugada de 21 de março de 2026, aos 91 anos.

Reconhecido como um dos grandes nomes das artes cênicas brasileiras, Juca de Oliveira construiu uma trajetória sólida e admirada no teatro, na televisão e no cinema. Membro da Academia Paulista de Letras, destacou-se como intérprete, mas também como autor e diretor de obras relevantes, marcadas por olhar crítico, sensibilidade social e forte presença de público.

Ao longo de sua carreira, participou de importantes produções teatrais, muitas delas de sua própria autoria, além de integrar elencos de novelas e programas televisivos de grande alcance nacional. Sua atuação sempre foi pautada pelo rigor artístico e pelo compromisso com a cultura brasileira.

Juca de Oliveira estava internado desde a última sexta-feira (13/03), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês, em decorrência de um quadro de pneumonia associado a uma condição cardiológica. Nos últimos dias, seu estado de saúde era considerado delicado.

A família agradece as manifestações de carinho e solidariedade."

