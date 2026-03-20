O Agente Secreto recebe oito indicações ao Platino Xcaret

Mais quatro filmes e duas séries brasileiras são finalistas do prêmio Platino Xcaret, ao lado de 'O Agente Secreto', que segue colecionando prêmios

(Foto: Victor Jucá)

Ainda colecionando prêmios pelo mundo, "O Agente Secreto" recebeu oito indicações na 13º edição dos Prêmios Platino Xcaret. Os finalistas da premiação foram divulgados nesta sexta-feira (20).

Além do filme que já acumula dezenas de prêmios internacionais e que foi indicado a quatro categorias do Oscar, outros quatro filmes e duas séries brasileiras estão entre os finalistas da premiação.

"O Agente Secreto" está concorrendo a Melhor Filme, Direção, Interpretação Masculina (Wagner Moura), Música Original, Roteiro, Montagem, Direção de Arte e Vestuário.

"Manas", de Marianna Brennand, concorre em três categorias: Melhor Filme de Estreia, Atriz Coadjuvante (Dira Paes) e Educação e Valores.

"O Último Azul", de Gabriel Mascaro, é finalista na categoria Melhor Ator Coadjuvante (Rodrigo Santoro).

"O Filho de Mil Homens", de Daniel Rezende, concorre na categoria Maquiagem e Cabeleireiro.



"Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, concorre a Melhor Documentário.

"Angela Diniz: Assassinada e Condenada" é finalista para Melhor Música Original, e Beleza Fatal concorre entre as Séries de Longa Duração.