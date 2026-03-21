Nando Cordel traz ao Recife o show ‘De Volta pro Aconchego’, dedicado à MPB, no domingo (22)

Depois de se apresentar no Recife, o artista se prepara para seguir com a turnê para Maceió (28/03) e João Pessoa (18/04) (Divulgação)

Uma das mais importantes músicas da carreira de Nando Cordel se transforma agora em sua nova turnê, que chega ao Recife no domingo (22), às 21h, no Teatro RioMar Recife. Pensado originalmente para o teatro, o espetáculo do artista traz um encontro íntimo que faz referência ao clássico “De Volta pro Aconchego”, composição feita por ele em parceria com o saudoso Dominguinhos, eternizada na voz de Elba Ramalho. Os ingressos disponíveis custam a partir de R$ 70 e podem ser comprados no site Uhuu!.

“O meu processo é diferente do tradicional. Como componho há muitos anos, com mais de 2 mil músicas gravadas, me juntei com minha equipe e, com bastante critério, pensamos em um repertório que fosse quase todo de MPB”, diz o artista em entrevista concedida ao Diario. “O que me motivou, neste caso, foram, antes de tudo, os meus filhos. Eles insistiram muito para fazermos por todo o Brasil, mas eu achei melhor focar só no Nordeste, ao menos por enquanto. Mas estou muito feliz, pois já estão chegando convites de Brasília, São Paulo e Rio”.





A liberdade para criar, que atravessa toda a extensa obra de Nando Cordel, reflete-se também na sua liberdade em se apresentar. Em “De Volta pro Aconchego”, ele faz sua troca habitual com a plateia, fugindo de uma cronologia e sendo conduzido pelo sentimento de cada show.

O projeto, assim, celebra mais de 40 anos de carreira de Nando Cordel, com um repertório que vai desde “Minha Doce Estrela” até “Gostoso Demais” (icônica na voz de Maria Bethânia). Reforçando o compromisso com uma proposta emotiva e cheia de afetos compartilhados, o cantor se apresenta no palco ao lado de seus filhos: Tauana, Caiã, Tauã e Felicidade Cordel.

“Tenho músicas que têm por volta de 50 anos e é uma satisfação enorme ver que ainda estão reverberando da mesma forma. Quando pensamos em um repertório como esse, conta tanto aquilo que toca o nosso coração quanto aquelas canções que sentimos serem imprescindíveis para o nosso público”, destaca o artista.

Nando Cordel já lotou plateias com esta turnê em Fortaleza e em Natal, seguindo, após o Recife, para Maceió (28/03) e João Pessoa (18/04), marcando a primeira etapa do circuito antes de avançar para outras regiões do país.