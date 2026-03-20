BTS na Netflix: Quando e como assistir show Arirang ao vivo neste sábado (20)?

BTS (Foto: Reprodução)

Após quase quatro anos afastado dos palcos como grupo, o BTS finalmente retorna neste sábado (21) com o show 'Arirang', ao vivo na Netflix.

A boy band sul-coreana, formada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, retomou as atividades após um período dedicado a projetos solo e ao cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

O novo álbum do grupo, ARIRANG, foi lançado nesta sexta-feira (20) e já chega acompanhado de um grande evento: um show gratuito na Praça Gwanghwamun, em Seul, com transmissão ao vivo pela Netflix.

Pausa para projetos solo e serviço militar do BTS

Desde a estreia em 13 de junho de 2013, o BTS se tornou referência global no k-pop, batendo recordes em streaming e nas paradas musicais. Entre 2022 e 2025, os integrantes anunciaram uma pausa no grupo para investir em carreiras solo e cumprir o serviço militar obrigatório, que todos os homens sul-coreanos precisam realizar.

Durante o período de hiato, cada membro lançou projetos individuais ou participou de colaborações, mantendo a presença artística enquanto cumpria suas obrigações militares. Em junho de 2025, os sete já haviam concluído o serviço, abrindo caminho para o esperado retorno coletivo.

Retorno aguardado pelos fãs do BTS

Nos últimos meses, surgiram sinais do reencontro, confirmados agora com o novo álbum, show e turnê mundial. A Netflix anunciou também o documentário BTS: O Reencontro, que chega em 27 de março, mostrando imagens inéditas do período de serviço militar e dos preparativos para o retorno.

'ARIRANG': novo álbum e significado cultural

O disco ARIRANG reúne 14 faixas e mistura referências da tradição cultural coreana com estética pop contemporânea. O título faz referência a uma das canções folclóricas mais conhecidas da Coreia, associada a sentimentos de saudade, separação e esperança.

Os integrantes explicaram em entrevistas que o projeto foi construído de forma coletiva, refletindo as ideias de todos, e buscou recuperar a energia inicial da banda após anos dedicados a carreiras individuais. Entre os produtores e compositores, nomes como Diplo, Kevin Parker, Mike WiLL Made-It e Ryan Tedder aparecem, mas todos os membros participaram da composição de suas faixas.

BTS NO BRASIL

Após o retorno, o BTS embarca em uma turnê mundial com mais de 80 shows, começando em 9 de abril em Goyang, Coreia do Sul, e chegando ao Brasil com três apresentações em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026.

A volta da banda é vista por fãs e pela indústria como um dos eventos mais aguardados do pop global nos últimos anos, consolidando novamente o BTS como força dominante na música internacional.

COMO ASSISTIR BTS NA NETFLIX

O show, intitulado BTS: The Comeback Live | ARIRANG, ocorre no sábado, 21, com transmissão ao vivo a partir das 8h (horário de Brasília).

A página por onde o show será transmitido já está disponível e pode ser acessada clicando aqui. Assinantes poderão assistir o show direto na plataforma.