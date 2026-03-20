Chuck Norris, lenda dos filmes de ação, morre aos 86 anos

Ator e lutador de artes marciais, Chuck Norris era conhecido como imortal e se tornou uma lenda no cinema de ação. O artista morreu no Havaí na manhã da última quinta-feira (19).

Chuck Norris era símbolo de força e o público brincava que ele era imortal. (Reprodução/Redes Sociais)

Chuck Norris, astro do cinema de ação americano e lenda das artes marciais, morreu aos 86 anos no Havaí, informou a família em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (20).

"É com grande pesar que nossa família comunica o falecimento repentino de nosso amado Chuck Norris, na manhã de ontem", afirma o comunicado publicado no Instagram.

"Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração de nossa família".

CARREIRA

Na década de 1980 e 1990, Norris estrou filmes como "Comando Delta e Braddock: O Super Comando" (1984), se tornando um dos maiores nomes do cinema de ação. Ao lado de Bruce Lee, atuou em "O Voo do Dragão" (1972), que se tornou um dos seu trabalhos mais celebrados no cinema. Posteriormente ganhou ainda mais popularidade na televisão, onde interpretou Cordel Walker, na série "Walker, Texas Ranger" (1993-2001).

Os trabalhos como ator o tornaram conhecido como imortal e lhe renderam uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 1989. Além da carreira artística, Norris também se dedicou às artes marciais, conquistando faixas-pretas em várias modalidades.