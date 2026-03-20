Ferrugem e Péricles estreiam a turnê "As Vozes" no Recife: "É pra começar com a energia lá em cima"

Ferrugem e Péricles promovem o encontro de diferentes gerações do samba no projeto "As Vozes", que tem estreia nacional no Recife, no próximo sábado (21), às 21h, no Classic Hall

Ferrugem e Péricles celebram parceria musical e amizade com o show 'As Vozes' (Foto: Rodolfo Magalhães/Divulgação)

Um fã encontrar seu ídolo é sempre especial. Mas fazer não apenas um, mas vários shows ao seu lado é um privilégio para poucos. Ferrugem poderá contar essa história para sempre após a turnê ‘As Vozes’, onde compartilha o microfone com Péricles, sua maior referência no pagode.

O público pernambucano, como tem acontecido ultimamente, também tem motivos de sobra para ““se amostrar”. Afinal, é por aqui que o espetáculo fará sua estreia nacional, no sábado (21), às 21h, no Classic Hall. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 120, no site e no aplicativo Ticket360.

O encontro é fruto de uma amizade e parceria que vêm sendo construídas nos últimos anos, com direito a reuniões memoráveis no Samba Recife. “Sempre existiu uma vontade de dividir o palco de uma forma mais estruturada, e o ‘As Vozes’ acabou sendo a realização desse desejo”, explica Péricles em entrevista ao Diario. Para ele, começar por Pernambuco é uma maneira de celebrar essas memórias e sua ligação pessoal com o estado, já que sua esposa, a pedagoga Lidiane Faria, é daqui. “Sempre me receberam com muito amor”, destaca ex-vocalista do Exaltasamba, que construiu uma carreira solo bem-sucedida a partir de 2012.

Ferrugem compartilha o mesmo sentimento: “Sou recebido com muito carinho todas as vezes. É um lugar que eu tenho uma conexão muito forte com o público. A energia é diferente. Por isso, fazer desse estado o ponto de partida da turnê tem um significado muito bonito pra mim. É uma forma de retribuir esse carinho e já começar esse projeto tão especial com a energia lá em cima".

Desde pequeno, ele já mostrava a que veio: aos 11 anos, depois de ver um grupo de pagode em uma festa, tratou de adquirir seus primeiros CDs, de bandas como Soweto, Katinguelê, Fundo de Quintal e, claro, Péricles. “Cresci aprendendo com ele, seu jeito de cantar, de se apresentar, com o respeito que tem pela música. Estar agora ao lado dele em uma turnê, dividindo o palco, é um momento muito importante na minha carreira”, celebra o cantor.

A parceria entre os dois já havia rendido frutos com as canções ‘Modo Absurdo’ e "De Cama em Cama", mas foi no ano passado, com o anúncio da turnê e o lançamento do single ‘Foguete’, que ela ganhou contornos de projeto oficial. Agora, o público terá acesso em primeira mão a músicas inéditas trabalhadas a quatro mãos, sem contar os clássicos que cada um carrega na bagagem. “A gente tem uma afinidade musical muito grande e isso facilitou bastante na hora de criar”, garante Péricles, cuja voz certamente será acompanhada em coro pelo público em ‘Melhor Eu Ir’ e ‘Até Que Durou’ e pelo próprio Ferrugem.

O artista carioca já está contando os minutos para cantar os maiores sucessos do seu ídolo. “Vai ser muito especial cantar algumas músicas que marcaram muito a história dele e que eu sempre admirei”, diz Ferrugem, que também espera ansioso para ver Péricles cantar músicas suas, como ‘É Natural’, ‘Pirata e Tesouro’ e ‘Apaguei pra Todos’. “Essa troca é o que deixa o show ainda mais bonito”, reforça.

