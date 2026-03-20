Influenciadora Thai de Melo traz monólogo bem-humorado sobre maternidade, fama e vida adulta ao Recife

Sucesso nas redes sociais, Thai de Melo apresenta o monólogo "Como Eu Vim Parar Aqui" no sábado (21) e no domingo (22), às 18h, no Teatro Luiz Mendonça

Com carreira consolidada na internet, Thai de Melo estrela monólogo em sua estreia na dramaturgia (Foto: Fernando Sant'anna/Divulgação)

A influenciadora Thai de Melo mentiu em uma entrevista que estava escrevendo uma peça. Irônica e poeticamente, essa mentira se tornou a maior verdade da sua vida. O resultado é o monólogo “Como é Que Eu Vim Parar Aqui”, que desembarca no Recife no sábado (21), às 20h, e no domingo (22), às 18h .

No palco do Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, Thai transforma a pergunta que dá título ao espetáculo em ponto de partida para uma jornada íntima e bem-humorada sobre maternidade, fama, relacionamentos e os labirintos da vida adulta.

Com direção de Bruno Guida e dramaturgia de Juliana Rosental, a montagem marca a consolidação de Thai de Melo em uma nova fase profissional. Depois de anos construindo personagens e narrativas no ambiente digital, é no ao vivo, sem cortes ou possibilidade de edição, que a artista tem se redescoberto. ”Na internet, eu sempre fui um personagem. O que me fascinou foi poder aprofundar essa figura no teatro. Alguém tão digital ocupar o espaço mais analógico que existe”, explica em conversa exclusiva com o Diario.

A estreia nos palcos, admite Thai, veio acompanhada de um catálogo de inseguranças. "Eu nunca tinha pisado em um palco. E a minha estreia foi logo com um monólogo depois de uma carreira inteira construída na internet”, diz. Mas o medo inicial deu lugar a algo inesperado. "Hoje, com certeza, é a coisa mais bonita que eu já fiz na minha vida. Eu olho para o projeto e tenho muito orgulho de mim e da minha equipe”, celebra ela, emocionada.

Aos 39 anos, a influenciadora mostra que nunca é tarde para recomeçar. “A vida é muito finita para a gente levar tão a sério”, reflete. Mais do que a sua própria transformação, porém, o que a realiza é ver sua história inspirar outras pessoas a também reescreverem as suas. “Eu realmente gostaria de contribuir para que outras pessoas vivam de acordo com seus desejos e os assumam, sem esse medo todo de serem aprovadas ou não. Sei que isso faz parte de todo mundo. Mas que o medo da desaprovação não seja maior do que o medo de não fazer”, conclui.

