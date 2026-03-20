Gabi Holanda apresenta palestra-performance "Ensaio sob.re o Chão" no Mercado Eufrásio Barbosa

Projeto de palestra-performance de Gabi Holanda integra sua pesquisa "Quando o chão vira céu", uma dança feita de pedras, memórias e escutas

(Foto: Beatriz Aguiar)

Propondo uma reflexão sobre a intersecção entre corpo, memória e territórios em conflito, a palestra-performance "Ensaio sob.re o chão", da artista-pesquisadora Gabi Holanda, será apresentada gratuitamente nos dias 21 e 22 de março (sábado e domingo), às 20h e 17h, respectivamente, no Teatro Fernando Santa Cruz do Mercado Eufrásio Barbosa, no bairro do Varadouro, em Olinda-PE.

Também parte da programação, entre os dias 31 de março e 3 de abril, Gabi fará um encontro online para lançamento e debate sobre o processo de pesquisa, além de uma temporada de três dias de exibição do documentário no canal do Youtube da artista.

O encontro é um espaço de troca e de reflexão entre a artista-pesquisadora e o público, sendo uma imersão nos bastidores da pesquisa e nos atravessamentos éticos, poéticos e políticos que sustentam todas as etapas do trabalho. Corpo, palavra, imagem e memória se articulam numa experiência que dialoga com conflitos socioambientais, disputas por terra e água e modos de resistência.

“Esse trabalho nasce da necessidade de escutar os territórios e os corpos que seguem resistindo às promessas do progresso. A dança, aqui, é uma forma de testemunho, de reencantar o chão e de lembrar aquilo que tentaram apagar", diz.

Ela reforça que a pesquisa dramatúrgica foi realizada a partir do diálogo com as comunidades envolvidas e dos laboratórios corporais realizados em cada lugar, considerando suas materialidades e as memórias dos territórios. "A investigação corporal aproxima o centro do corpo do centro da Terra e investiga outros modos de habitar o chão, compreendido como lugar de disputa, mas também como sustentação, experimentando outros apoios para a dança”, define Gabi Holanda.

O evento contará, ainda, com a exibição do documentário “Pranto, Pedra,Promessa", com acesso livre. O projeto tem incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), por meio de edital do Governo do Estado de Pernambuco.