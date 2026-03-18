Festival Stravaganza Musicale promove concertos de música clássica a preços populares no Recife

Primeira edição do festival Stravaganza Musicale acontece nesta quarta (18) e quinta-feira (19), no Teatro de Santa Isabel. Ingressos custam a partir de R$ 25

Festival Stravaganza Musicale terá sua edição de estreia no Teatro de Santa Isabel (Foto: Hannah Carvalho/Divulgação)

Em 2012, o pernambucano Luís Felipe de Oliveira sentou-se na plateia do Festival Virtuosi, realizado em Gravatá, e assistiu a um espetáculo de piano pela primeira vez para nunca mais esquecer. Na época, era só mais um espectador, alheio à grandeza dos mestres que desfilavam no palco. Só veio a compreender anos depois, quando ele próprio passou a dividir a programação com os maiores expoentes da música erudita mundial.

Hoje, aos 29 anos, Luís Felipe é um pianista de projeção internacional e criou o Stravaganza Musicale, que acontece nesta quarta (18) e na quinta-feira (19), sempre às 19h30, no Teatro de Santa Isabel. Ingressos estão à venda a partir de R$ 25 no site Guichê Web.

Sem depender de qualquer incentivo público ou privado, o evento nasce de forma independente para aproximar da música clássica tanto os apaixonados de longa data quanto iniciantes. "A proposta é levar ao palco recitais de repertórios intensos para todos os públicos”, explica o idealizador em entrevista ao Diario. Fiel ao nome, o Stravaganza Musicale oferece uma extravagância de músicas e sons que atravessa séculos e estilos, de Beethoven, Liszt, Chopin e Schumann ao brasileiro Leopoldo Miguez.

Serão quatro horas de espetáculo distribuídas em dois dias, com concertos divididos em duas partes e um intervalo no meio. A proposta rompe com o formato tradicional dos festivais da cidade, que costumam durar no máximo 1h30.

“É uma experiência que eu tive em festivais que participei fora”, conta Luís Felipe. Na noite de estreia, ele apresenta peças francesas, alemãs e brasileiras, com destaque para “Le Travail du Peintre”, de Francis Poulenc. Ao seu lado estará a mezzo-soprano e solista Virginia Cavalcanti.

O festival também celebra a nova geração da música clássica local. Nomes como a própria Virginia e a flautista Sabrina dos Santos, convidada da Orquestra Sinfônica do Recife, sobem ao palco para mostrar que a tradição erudita também tem futuro por aqui. Luís Felipe sabe bem a importância dessas oportunidades. Ele começou estudando piano sozinho pela internet até ganhar um piano para treinar e um palco para tocar em um hotel de Gravatá. O menino que encontrou uma porta entreaberta hoje ajuda a abrir várias outras: “Às vezes, é a gente quem precisa criar o espaço”, diz.

Segundo o pianista, o Recife possui um cenário artístico e musical com enorme potencial para a música clássica, que se confirma na própria história da cidade. A capital pernambucana é berço do saudoso Marlos Nobre, um dos maiores compositores e regentes do Brasil; abriga a Orquestra Sinfônica do Recife, a mais antiga em atuação no país; e conta com o Conservatório Pernambucano de Música, referência nacional no ensino do segmento. “A estrutura já existe. O que falta é o convite para que as pessoas conheçam a música clássica e queiram fazer parte dela”, destaca.

O último dia do festival é dedicado ao piano solo nas mãos de Luís Felipe. O repertório passeia do classicismo europeu, com uma sonata vibrante de Beethoven, ao romantismo de Liszt, em peças como "Harmonies du Soir" e a "Lenda nº 2". Para fechar, o recifense Dierson Torres sobe ao palco com variações do hino de Pernambuco. Afinal, a megalomania pernambucana também é arte.

Programação:

Dia 18/03 (quarta-feira)

Recital Duplo de Música de Câmara

Canções de câmara

Virginia Cavalcanti, mezzo-soprano

Luis Felipe de Oliveira, piano

Duo: flauta e piano

Sabrina dos Santos, flauta

Luis Felipe de Oliveira, piano

Dia 19/03 (quinta-feira)

Recital de Piano

Beethoven, Liszt, Chopin e Torres

Beethoven, Liszt, Chopin e Torres Luis Felipe de Oliveira, piano

SERVIÇO

Festival Stravaganza Musicale

Quando: 18 e 19 de março, às 19h30

Onde: Teatro de Santa Isabel: Praça da República, Santo Antônio, Recife

Informações: (81) 99948-6296 e @luisfelipe.oliv

Ingressos:

R$ 50 e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Guichê Web