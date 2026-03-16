Programação do 19º Curta Taquary promove caravana cinematográfica pelo Agreste a partir desta segunda

Único cinema de rua em funcionamento no Agreste Setentrional, Cine Aurélio, em Toritama, recebe mostras competitivas do 19º Cine Taquary

Cine Taquary terá seis dias de exibição em municípios no Agreste do estado (Foto: Tarciso Augusto/Divulgação)

Enquanto os cinemas de rua se tornam cada vez mais raros, especialmente no interior, um deles continua resistindo. O Cine Aurélio, em Toritama, será o principal palco da 19ª edição do Curta Taquary, recebendo mostras competitivas com mais de 60 curtas-metragens de todas as regiões do Brasil. O festival começa uma caravana pelo Agreste de Pernambuco nesta segunda-feira (16), em Poção, e se estende até o próximo domingo (22), quando encerra a programação em Taquaritinga do Norte, sua cidade natal.

Construído ao longo de sete anos por Seu José Aurélio, ex-projecionista que nunca abandonou a paixão pelas telas, o Cine Aurélio é hoje o único cinema de rua em funcionamento no Agreste Setentrional de Pernambuco. Para Alexandre Soares, diretor artístico do Curta Taquary, realizar o festival no espaço é uma homenagem à trajetória do proprietário que dedicou a vida a manter viva a experiência coletiva do cinema na região. "Seu José Aurélio é, para nós, uma grande referência de amor, resistência e respeito à sétima arte", comenta.

Valorizar essa referência é também olhar para outros cinemas que um dia contaram histórias na área. Por isso, o Curta Taquary promove, na quinta-feira (20) visitas guiadas ao Cine Aurélio e, na sexta (21), ao Cine Teatro Santo Amaro, em Taquaritinga do Norte. Únicos cinemas de rua mapeados em todo o Agreste Setentrional — este último desativado — os dois espaços serão explorados em parceria com o Coletivo CineRuaPE, que desenvolve estratégias para a preservação da memória cinematográfica pernambucana.

A premiação, que será realizada no domingo (22), terá a transmissão on-line, às 18h, pelo YouTube do festival e pela TVPE. Ao longo de 19 edições, o Curta Taquary já exibiu mais de dois mil curtas para um público superior a 200 mil pessoas, reafirmando seu papel na formação de espectadores para o cinema brasileiro. Paralelamente, o concurso Rio de Imagens, conduzido por Leo Leite, incentiva estudantes de Brejo da Madre de Deus, Jataúba, Poção, Santa Cruz do Capibaribe, Taquaritinga do Norte e Toritama a criar vídeos de até um minuto.

Formação audiovisual e educação ambiental

O compromisso do festival com a região vai além do cinema. Ciente dos desafios ambientais do Agreste, o Curta Taquary realiza ações de educação ambiental nas cidades por onde passa. Em Poção (dia 16), Santa Cruz do Capibaribe (dia 17), Toritama (dias 18 a 20) e Taquaritinga do Norte (dias 21 e 22), a programação inclui plantio de mudas, palestra sobre reflorestamento e recursos hídricos, e oficina de horta vertical com garrafas PET.

A iniciativa é fruto de uma parceria com a Compesa, que há quatro edições planta uma muda para cada filme inscrito no festival. O balanço é expressivo: 3 mil mudas já foram plantadas em escolas, praças, assentamentos e áreas degradadas, especialmente próximas ao rio Capibaribe. Este ano, serão mais 967, que representa o número exato de curtas inscritos na 19ª edição, realizada pela Taquary Filmes e Tá Bonito Pra Chover Produções, via Lei Aldir Blanc PNAB de Taquaritinga do Norte.



Confira a programação completa

DIA 16 DE MARÇO (SEGUNDA-FEIRA) – POÇÃO (PE)

Local: Escola Municipal Monsenhor Estanislau Ferreira de Carvalho (Avenida Nossa Senhora das Dores, s/n, Centro)

07h30 - Apresentação da Banda Fanfarra Municipal da Escola Municipal Monsenhor Estanislau Ferreira de Carvalho

08h às 10h - Roda de conversa + plantio de mudas em vias e espaços urbanos com condições adequadas para arborização

10h às 11h30 | 14h às 15h30 - Palestra: Dialogando sobre a relação entre o processo de reflorestamento e os recursos hídricos

16h - Momento de integração e encerramento das atividades

DIA 17 DE MARÇO (TERÇA-FEIRA) – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE)

Local: Parque Florestal Fernando Silvestre da Silva (Rua Cabo Otávio Aragão, 569, Centro)

08h às 12h | 13h às 17h - Compesa na Estrada (caminhão educativo) e Exposição do viveiro de mudas nativas

09h às 11h | 14h às 16h - Oficina de horta vertical com garrafas PET

DIA 18 DE MARÇO (QUARTA-FEIRA) – TORITAMA (PE)

Local: Espaço da Juventude (Rua João Chagas s/n, Centro)

08h às 12h | 16h às 17h - Roda de conversa com temas socioambientais + jogo de chão

08h às 12h | 14h às 17h - Exposição de viveiro itinerante com mudas da Mata Atlântica e da Caatinga

09h às 10h | 14h às 15h - Oficina de horta vertical com garrafas PET

10h às 11h | 15h às 16h - Oficina de tie dye

Exibição de curtas-metragens

Local: Cine Aurélio (Rua João Pereira Tabosa, 152, Centro)

08h | Mostra Criancine 01 | Classificação: Livre

Fruto Desse Chão | Carlon Hardt | Ani | 3’ | PR

Bumba Meu Boto | Chrys Williams e Paulo Accioly | Ani | 8’ | AL

Kaira e o Temporal | Wagner Nogueira Mendes | Fic | 20’ | CE

09h | Mostra Criancine 02 | Classificação: Livre

Zé Lins e o Cangaceiro | Eduardo P. Moreira | Fic | 8’ | PB

Rua 27 | Gabi Saegesser, Nathalia Flor e Roma Julia | Fic | 14’ | PE

09h45 | Mostra Agreste 01 | Classificação: Livre

Quando em Tuas Veias | Roberta Laleska e Felipe Espíndola | Exp | 9’ | PE

Alto dos Mouras, das Louceiras, dos Mestres do Barro | Rosangela Araújo | Doc | 26’38” | PE

10h45 | Mostra Agreste 02 | Classificação: Livre

Zefinha de Bernardo | David Biriguy | Doc | 11’ | PE

Iluminação Especial 7.0 | Mayara Bezerra | Doc | 19’ | PE

Lonjy-Abaré | Marcelo dos Santos e Mateus Sá | Doc | 26’ | PE

13h | Mostra Pernambucana 01 | Classificação: Livre

Salam | Bruna Tavares | Doc | 10’ | PE

Trincheiras | Lucas da Rocha e Maria Clara Almeida | Fic | 16’ | PE

Um Dia Havia de Ver o Mar | Odilia Nunes | Doc | 19’32” | PE

14h20 | Mostra Pernambucana 02 | Classificação: Livre

Presente de Aniversário | Uilma Queiroz | Doc | 18’ | PE

Os Arcos Dourados de Olinda | Douglas Henrique | Doc | 24’ | PE

15h20 | Mostra Pernambucana 03 | Classificação: 10 anos

Dynamite Som – O Futuro é Lamento Negro | Lia Letícia e Pedro Severien | Doc | 20’ | PE

Recife Tem um Coração | Rodrigo Sena | Doc | 20’ | PE

19h30 | Mostra Pernambucana 04 | Classificação: 10 anos

Amargo | Bruno Araujo | Fic | 11’ | PE

Aparição | Ricardo Sékula | Fic | 20’ | PE

PX Origens | Adalberto Oliveira | Doc | 22’ | PE

DIA 19 DE MARÇO (QUINTA-FEIRA) – TORITAMA (PE)

Local: Espaço da Juventude (Rua João Chagas s/n, Centro)

08h às 12h | 16h às 17h - Roda de conversa com temas socioambientais + jogo de chão

08h às 12h | 14h às 17h - Exposição de viveiro itinerante com mudas da Mata Atlântica e da Caatinga

09h às 10h | 14h às 15h - Oficina de horta vertical com garrafas PET

10h às 11h | 15h às 16h - Oficina de tie dye

Exibição de curtas-metragens

Local: Cine Aurélio (Rua João Pereira Tabosa, 152, Centro)

08h | Mostra Por um Mundo Melhor 01 | Classificação: 10 anos

No Meio do Ambiente | Mozart Albuquerque | Exp | 3’42” | PE

Colmeia | Tatiane de Oliveira | Doc | 10’ | PB

09h | Mostra Por um Mundo Melhor 02 | Classificação: Livre

A Árvore de Lixo | Silvio Kurzlop | Doc | 15’ | PR

O Despertar de Aiyra | Duda Rodrigues e Juliana Rogge | Ani | 19’ | SP

O Voo do Rio | Delano Queiroz | Doc | 18’ | CE

10h | Mostra Universitária 01 | Classificação: Livre

Vestígios | Marina Fortunato Herweg e Milena Rey-Sanchez | Ani | 4’ | SP

Rosetta | Isabela Paulovic Szalontai | Ani | 7’ | SP

A Casa Azul | João Chagas | Doc | 15’ | RS

11h | Mostra Universitária 02 | Classificação: Livre

Sonho É Memória do Tempo | Jozé Laurentino | Doc | 11’ | PE

Sertão 2138 | Deuilton B Júnior | Fic | 19’ | PE

13h | Mostra Primeiros Passos 01 | Classificação: 10 anos

A Lenda da Pedra do Índio Chorão | Fabio Fernando | Ani | 13’ | RJ

Trapo | João Chimendes | Fic | 19’ | RS

14h | Mostra Primeiros Passos 02 | Classificação: 10 anos

A Nave que Nunca Pousa | Ellen Morais | Doc | 15’ | PB

A Ponte | Richard Soares | Exp | 10’ | PE

Thayara | Mila Leão | Doc | 15’ | PR

15h | Mostra Brasil 01 | Classificação: 14 anos

Kabuki | Tiago Minamisawa | Ani | 14’ | SP

Ninguém (Mais) Verá | Fabiano Raposo | Doc | 15’ | PB

19h30 | Mostra Brasil 02 | Classificação: 14 anos

Safo | Rosana Urbes | Ani | 12’20” | SP

Destinação | Wagno Godez | Fic | 17’ | AL

Jacaré | Victor Quintanilha | Fic | 17’18” | RJ

Arame Farpado | Gustavo de Carvalho | Fic | 22’ | SP

DIA 20 DE MARÇO (SEXTA-FEIRA) – TORITAMA (PE)

Local: Espaço da Juventude (Rua João Chagas s/n, Centro)

08h às 12h | 16h às 17h - Roda de conversa com temas socioambientais + jogo de chão

08h às 12h | 14h às 17h - Exposição de viveiro itinerante com mudas da Mata Atlântica e da Caatinga

09h às 10h | 14h às 15h - Oficina de horta vertical com garrafas PET

10h às 11h | 15h às 16h - Oficina de tie dye

Exibição de curtas-metragens

Local: Cine Aurélio (Rua João Pereira Tabosa, 152, Centro)

08h | Mostra Dália da Serra 01 | Livre

Entre Linhas e Lutas | Bruna Souza | Doc | 3’35” | SP

Nosso Tempero | Escola Municipal João Victor + Animazul | Ani | 8’48” | RN

De Barriga pra Cima | Beatriz Lindenberg e equipe | Fic | 15’38” | ES

09h | Mostra Brasil 03 | Livre

Coisa de Preto | Pâmela Peregrino | Ani | 6’31” | SE

Umassuma – Lascas de Memórias | Guaracy Britto Jr. e Andrei Miralha | Ani | 7’ | PA

Samba Infinito | Leonardo Martinelli | Fic | 15’ | RJ

10h | Mostra Curtas Fantásticos 01 | Livre

O Ingazeiro | Tobias Rezende | Ani | 4’ | MG

Pedra-Mar | Janaína Lacerda | Fic | 12’ | PB

Gambá | Maciel Fischer | Fic | 15’ | RS

11h | Mostra Curtas Fantásticos 02 | 14 anos

Dia dos Pais | Bernardo Ale Abinader | Fic | 19’ | AM

Não Desça as Escadas | Gustavo Cardoso | Fic | 20’ | SP

13h | Mostra Dália da Serra 02 | 10 anos

1954 | Modesto de Barros e Pedro Severien | Fic | 17’35” | PE

Encantados | Coletivo Cinema no Interior | Fic | 19’ | PE

14h | Mostra Diversidade 01 | 10 anos

Como Nasce um Rio | Luma Flôres | Ani | 8’33” | BA

A Flor Teimosa da Algaroba | Ana Karla Farias e Fátima Cabral | Doc | 11’51” | RN

Vermelho de Bolinhas | Joedson Kelvin e Renata Fortes | Doc | 19’16” | CE

15h | Mostra Diversidade 02 | 18 anos

As Cantadeiras | Silvia Ribeiro e equipe | Doc | 20’ | PE

Fale a Ela o que me Aconteceu | Pethrus Tibúrcio | Fic | 25’ | PE

19h30 | Mostra Brasil 04 | 10 anos

Akaîut | JP Mello, Kaline Cassiano e Sylara Silvério | Doc | 17’ | RN

Real | Júlio Abreu | Fic | 20’ | GO

Moti | André Okuma | Fic | 19’ | SP

Ressonância | Anna Zêpa | Fic | 20’ | RN

DIA 21 DE MARÇO (SÁBADO) – TAQUARITINGA DO NORTE (PE)

07h às 09h - Roda de conversa + plantio de mudas nativas em afluente do rio Capibaribe

Local: Viveiro Municipal de Mudas Florestais (bairro Capibaribe)

09h - Jogo ambiental de chão + brincadeiras com sorteio de brindes

Local: Coreto

13h às 15h30 - Conferência Nacional ODS - Etapa Municipal. Tema: “A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em sua Territorialidade”. Local: Câmara de Vereadores

16h às 16h30 - Visita guiada ao Cine Teatro Santo Amaro, com o Coletivo CineRuaPE

13h às 15h30 - Culminância do concurso de vídeos Rio de Imagens; Apresentação do Coral Dálias da Serra com participação de Geraldo Maia; Entrega dos certificados das escolas participantes; Premiação do júri popular e júri técnico; Exibição dos filmes premiados

Local: Praça Padre Otto Sailler

DIA 22 DE MARÇO (DOMINGO) – TAQUARITINGA DO NORTE (PE)

16h - Jogo ambiental de chão + brincadeiras com sorteio de brindes

Local: Coreto

18h - Cerimônia de premiação (com transmissão pelo canal no Youtube @curtataquaryoficial e pela TVPE)

SERVIÇO

19º Curta Taquary

Período: 16 a 22 de março

Locais: Poção, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Taquaritinga do Norte

Gratuito

Mais informações: www.curtataquary.org e @curtataquary (Instagram)