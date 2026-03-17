BBB 26: Enquete atualizada aponta quem sai hoje (17) no reality show

Ana Paula, Breno e Boneco estão no Paredão desta semana no BBB 26

Breno, Ana Paula e Boneco estão no Paredão do BBB 26 (Globo/ Manoella Mello)

O participante que deixará a casa do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) será anunciado ao público no programa ao vivo desta terça-feira (17). Em um Paredão que promete movimentar o jogo, Ana Paula, Breno e Leandro 'Boneco' disputam a votação. O mais votado pelo público será eliminado da competição, dando adeus à disputa pelo prêmio e deixando definitivamente o programa.

Breno, Ana Paula e Boneco estão no Paredão do BBB 26 (crédito: Globo/ Manoella Mello)

Como foi formado o Paredão?

No Paredão desta semana, Ana Paula, Boneco e Jonas foram indicados após uma dinâmica especial. Os participantes foram divididos em três grupos, e cada grupo recebeu uma dessas palavras: Papel, Pedra ou Tesoura.

O grupo Papel (Ana Paula, Milena, Juliano e Samira) teve que escolher alguém do grupo Pedra para ir ao Paredão. Eles escolheram Jonas.

O grupo Pedra (Jonas, Jordana, Gabi e Marciane) precisou escolher alguém do grupo Tesoura. O escolhido foi Boneco.

O grupo Tesoura (Boneco, Breno, Solange e Chaiany) escolheu uma pessoa do grupo Papel. A escolhida foi Ana Paula.

Breno foi indicado pelo líder da semana, Alberto Cowboy.

Solange foi a participante mais votada pela casa, mas escapou do paredão ao vencer a prova Bate e Volta. Jonas, por sua vez, livrou-se da berlinda após sua aliada, Jordana, ganhar o poder de tirar do Paredão uma das pessoas indicadas na dinâmica do 'pedra, papel e tesoura'.

Assim, o Paredão da semana ficou formado por Ana Paula, Boneco e Breno.

Enquete

A parcial da enquete do UOL, atualizada às 9h, mostra uma votação apertada entre Ana Paula e Breno, que têm, respectivamente, 43,29% e 43,23% de chance de serem eliminados.

Em terceiro lugar, o brother Leandro 'Boneco' aparece com 13,48% dos votos.

Confira as porcentagens exatas:

1. Ana Paula Renault - 43,29%

2. Breno - 43,23%

3. Leandro 'Boneco' - 13,48%

Como votar no Gshow?

O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.