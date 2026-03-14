Veja onde assistir ao Oscar no Grande Recife, que terá frevo pra esquentar a torcida

Cinema São Luiz, sede da Pitombeira dos Quatro Cantos e Parque de Apipucos estão entre os endereços que vão exibir o Oscar a partir das 21h. Porém, a festa começa ainda antes com cortejos, desfile de bonecos gigantes e apresentações de orquestras de frevo.

Cinema São Luiz vai transmitir a cerimônia do Oscar. (Crysli Viana/DP Foto)

Diversos bares e espaços culturais do Grande Recife já confirmaram a exibição da transmissão do Oscar, como são os casos da Casa Bacurau, Llamita e Bar Super 8. Porém, aqueles que buscam uma programação mais ligada à trajetória do filme até a premiação contarão com atrações especialmente dedicadas ao frevo em alguns endereços turísticos do estado.

No Cinema São Luiz, que é um dos cenários do longa, a movimentação começa às 18h30 com diversas intervenções artísticas, como desfile de Bonecos Gigantes e da Troça Pitombeira dos Quatro Cantos. Os interessados em assistir à cerimônia dentro da sala devem retirar os ingressos gratuitamente neste sábado (14), a partir das 10h, no local. Quem não conseguir entrar, poderá acompanhar o evento em frente ao equipamento cultural, na rua da Aurora, onde será montado um telão.

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O Parque de Apipucos seguirá a mesma pegada de exibição ao ar livre, iniciando sua programação às 16h30 com uma sessão do documentário “Retratos Fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho. Em seguida, o grupo Guerreiros do Passo, que fez história na premiére mundial de “O Agente Secreto”, no Festival de Cannes, se apresentará no espaço ao som da Orquestra Popular do Recife com o Maestro Ademir Araújo.

Além de marcar presença no São Luiz, a Pitombeira também promove uma festa na sua sede, em Olinda, depois de ter seu carnaval alavancado pela inclusão de uma camisa de época da troça no figurino do filme. Lá, a programação do Oscar começa às 19h com o Samba da Pitomba e a orquestra de frevo Paranampuká.

Em todos os endereços, a exibição da cerimônia começa às 21h. É o mesmo horário da transmissão no streaming, no HBO Max, e no canal fechado TNT. Já na TV aberta, o Oscar será transmitido pela Rede Globo, após o programa Fantástico

