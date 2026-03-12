A atriz não viajou aos EUA para prestigiar a cerimônia do Oscar após ser avaliada por médicos

Tânia Maria ganha 'estrela' na calçada da fama em Los Angeles; veja vídeo (Reprodução)

A atriz Tânia Maria ganhou uma “estrela” na calçada da fama em Los Angeles. Não se trata de uma homenagem oficial, mas sim de uma brincadeira da Vitrine Filmes, distribuidora brasileira do filme O Agente Secreto, que montou um cenário improvisado no emblemático caminho das estrelas em Hollywood.

“Quem disse que Tânia Maria não iria para o Oscar? Foi e ainda ganhou uma estrela na calçada da fama. A equipe da Vitrine Filmes honra a atriz de O Agente Secreto em Los Angeles", publicou a distribuidora nas redes sociais.

Tânia não viajou aos EUA para prestigiar a cerimônia do Oscar após ser avaliada por médicos. A atriz passou por consultas com uma pneumologista para investigar e tratar uma Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

Mesmo não indo à cerimônia - que ocorre no próximo domingo, 15, - Tânia deu um gostinho de seu talento de outras formas. Em propagandas da HBO Max e da TNT, ela gravou cenas bem-humoradas que se relacionavam aos filmes A Hora do Mal, Pecadores e Uma Batalha Após a Outra.

O Agente Secreto está indicado a quatro categorias do Oscar 2026 (melhor filme, melhor filme internacional, melhor elenco e melhor ator). A cerimônia de premiação ocorre no dia 15 de março.