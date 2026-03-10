Comédia "Agora É Que São Elas!" tem quatro sessões no Teatro RioMar
Com textos de Fábio Porchat, o espetáculo é protagonizado pelas atrizes Maria Clara Gueiros, Júlia Rabello e Priscila Castello Branco
Publicado: 10/03/2026 às 06:00
Comédia "Agora É Que São Elas!" chega ao Recife (Foto: Yan Carpenter/Divulgação)
O dia a dia já é uma grande comédia. Quando três grandes atrizes sobem ao palco para interpretar textos de Fábio Porchat, então, vira espetáculo. Maria Clara Gueiros, Júlia Rabello e Priscila Castello Branco estão chegando ao Recife com a peça “Agora É Que São Elas!”. O trio passeia por situações cotidianas no palco do Teatro RioMar, para sessões neste sábado, às 18h e 21h, e neste domingo, às 17h e 20h. Os últimos bilhetes, a partir de R$ 19,80, estão disponíveis no site uhuu.com e na bilheteria do teatro.
Para montar “Agora É Que São Elas!”, Porchat misturou textos novos com outros escritos em 2004 e 2005, que seguem bem conectados com os dias de hoje. Entre as nove histórias que compõem a montagem, “Superstição” traz o reencontro de duas amigas com visões opostas sobre crendices. Já em “Selfie”, Priscila e Maria Clara vivem uma fã que aborda uma atriz famosa e passa mais tempo apontando defeitos do que pedindo foto. Por fim, “Meu Bebê” mostra um casal em pânico porque o filho de 8 meses pode não ser o mais inteligente da turma.
- De Ary Barroso a 'O Agente Secreto': Brasil concorre ao Oscar há mais de 80 anos e tem uma vitória
- 'O Agente Secreto': Elenco e equipe viajam a Los Angeles para a cerimônia do Oscar
- 'O Agente Secreto' terá exibição gratuita e inclusiva no Teatro do Parque
- Tânia Maria não irá ao Oscar; estrela de 'O Agente Secreto' assistirá à cerimônia no Brasil
O espetáculo reúne mulheres de diferentes gerações e estilos do humor nacional, mas a química entre elas é tão genuína que transcende qualquer diferença. A carioca Maria Clara Gueiros começou no teatro ainda nos anos de 1980 e tornou-se um dos rostos mais queridos da televisão brasileira no "Zorra Total". Júlia Rabello, sua conterrânea, integrou o elenco do Porta dos Fundos e ajudou a revolucionar a comédia na internet. Já Priscila Castello Branco, paulistana, traz uma bagagem da TV, com participações em novelas e na comédia stand-up. “Quando me vi no palco com essas duas, foi uma alegria imensa. O nosso santo bateu”, afirma Priscila, que também é a esposa de Porchat, em entrevista ao Diario.
Depois de dois anos em cartaz, “Agora É Que São Elas!” já carrega um simbolismo próprio por ter o palco ocupado inteiramente por atrizes. Mas a estreia no Recife acontecendo no Mês da Mulher dá a essa história um capítulo ainda mais especial. “O meu maior e mais feliz Dia das Mulheres é estar no palco, com mulheres, fazendo as pessoas rirem”, celebra a atriz.