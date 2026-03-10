BBB 26: Enquete atualizada indica quem sai hoje (10) no reality show
Milena, Babu e Chaiany estão no Paredão desta semana no BBB 26
Publicado: 10/03/2026 às 08:46
Milena, Babu e Chaiany estão no Paredão do BBB 26 (Globo/ Manoella Mello)
O participante que deixará a casa do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) será anunciado ao público no programa ao vivo desta terça-feira (10). Em um Paredão que promete movimentar o jogo, Milena, Babu e Chaiany disputam a votação. O mais votado pelo público será eliminado da competição, dando adeus à disputa pelo prêmio e deixando definitivamente o programa.
Como foi formado o Paredão?
No Paredão desta semana, Babu acabou indicado após uma dinâmica especial envolvendo o Anjo e o Monstro. A Anjo da semana, Milena, e o Monstro, Jonas, precisaram entrar em consenso e escolher juntos um participante para enviar diretamente ao Paredão. Após a conversa entre os dois, Babu foi o nome definido pela dupla e acabou ocupando uma das vagas na berlinda.
Milena foi indicada pelos líderes da semana, Alberto Cowboy e Jonas.
Jordana foi a participante mais votada pela casa, mas escapou do paredão ao vencer a prova Bate e Volta. Chaiany, por sua vez, foi escolhido por Jordana no Contragolpe.
Enquete
A enquete do UOL atualizada mostra quem deve ser o escolhido para ir ao Quarto Secreto neste Paredão Falso.
Segundo a votação, checada pelo Diario de Pernambuco às 10h (horário de Brasília), Alberto Cowboy aparece como o mais votado para seguir ao Quarto Secreto, com aproximadamente 10% de diferença em relação ao segundo colocado.
Confira as porcentagens exatas:
1. Milena - 54,11%
2. Babu - 44,35%
3. Chaiany - 1,55%
Como votar no Gshow?
O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.