° / °
Viver
Reality show

BBB 26: Enquete revela quem vai para o Quarto Secreto no Paredão Falso desta terça (3)

Mais votado no Paredão Falso vai para o Quarto Secreto e retorna ao jogo com vantagem

Milena Galvão

Publicado: 02/03/2026 às 10:41

Seguir no Google News Seguir

Alberto Cowboy, Breno e Jordana estão no Paredão Falso do BBB 26/Globo/ Manoella Mello

Alberto Cowboy, Breno e Jordana estão no Paredão Falso do BBB 26 (Globo/ Manoella Mello)

O participante que deixará temporariamente a casa do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) será anunciado ao público no programa ao vivo desta terça-feira (3). Em um Paredão Falso que promete movimentar o jogo, Jordana, Alberto Cowboy e Breno disputam a votação. No entanto, em vez da eliminação, o mais votado seguirá para o Quarto Secreto, onde terá acesso a informações privilegiadas antes de retornar à casa.

Alberto Cowboy, Breno e Jordana estão no Paredão Falso do BBB 26 - Globo/ Manoella Mello
Alberto Cowboy, Breno e Jordana estão no Paredão Falso do BBB 26 (crédito: Globo/ Manoella Mello)

Como foi formado o Paredão?

Alberto Cowboy foi indicado por Breno, que estava exilado da casa com acesso restrito a apenas alguns espaços e conquistou o poder de mandar alguém ao paredão. Com a decisão, Breno voltou ao jogo normalmente, enquanto Alberto, além de ir para a berlinda, passou a ocupar o posto de exilado na casa.

Jordana foi indicada pela líder da semana, Samira. Breno, por sua vez, foi escolhido por Jordana no Contragolpe.

Marciane foi a participante mais votada pela casa, mas escapou do paredão ao vencer a prova Bate e Volta.

Enquete

A enquete do UOL atualizada mostra quem deve ser o escolhido para ir ao Quarto Secreto neste Paredão Falso. 

Segundo a votação, checada pelo Diario de Pernambuco às 10h (horário de Brasília), Alberto Cowboy aparece como o mais votado para seguir ao Quarto Secreto, com aproximadamente 10% de diferença em relação ao segundo colocado.

Confira as porcentagens exatas:

1. Alberto Cowboy - 53,31%

2. Breno - 43,24%

3. Jordana - 3,44%

Como votar no Gshow? 

O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.

Veja também:

Bbb 26 , Enquete
Mais de Viver
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP