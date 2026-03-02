BBB 26: Enquete revela quem vai para o Quarto Secreto no Paredão Falso desta terça (3)
Mais votado no Paredão Falso vai para o Quarto Secreto e retorna ao jogo com vantagem
Publicado: 02/03/2026 às 10:41
Alberto Cowboy, Breno e Jordana estão no Paredão Falso do BBB 26 (Globo/ Manoella Mello)
O participante que deixará temporariamente a casa do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) será anunciado ao público no programa ao vivo desta terça-feira (3). Em um Paredão Falso que promete movimentar o jogo, Jordana, Alberto Cowboy e Breno disputam a votação. No entanto, em vez da eliminação, o mais votado seguirá para o Quarto Secreto, onde terá acesso a informações privilegiadas antes de retornar à casa.
Como foi formado o Paredão?
Alberto Cowboy foi indicado por Breno, que estava exilado da casa com acesso restrito a apenas alguns espaços e conquistou o poder de mandar alguém ao paredão. Com a decisão, Breno voltou ao jogo normalmente, enquanto Alberto, além de ir para a berlinda, passou a ocupar o posto de exilado na casa.
Jordana foi indicada pela líder da semana, Samira. Breno, por sua vez, foi escolhido por Jordana no Contragolpe.
Marciane foi a participante mais votada pela casa, mas escapou do paredão ao vencer a prova Bate e Volta.
Enquete
A enquete do UOL atualizada mostra quem deve ser o escolhido para ir ao Quarto Secreto neste Paredão Falso.
Segundo a votação, checada pelo Diario de Pernambuco às 10h (horário de Brasília), Alberto Cowboy aparece como o mais votado para seguir ao Quarto Secreto, com aproximadamente 10% de diferença em relação ao segundo colocado.
Confira as porcentagens exatas:
1. Alberto Cowboy - 53,31%
2. Breno - 43,24%
3. Jordana - 3,44%
Como votar no Gshow?
O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.