Neil Sedaka, cantor e compositor americano, morre aos 86 anos

Ídolo adolescente e figura central da música pop em uma carreira celebrada por sete décadas, Sedaka coescreveu e cantou alguns dos hinos adolescentes definitivos do final dos anos 1950 e início dos 60.

Diario de Pernambuco

Publicado: 27/02/2026 às 23:04

Sedaka embalou gerações com suas letras e canções,/Divulgação

Morreu, nesta sexta-feira (17), o cantor e compositor americano Neil Sedaka, aos 86 anos.

Ídolo adolescente e figura central da música pop em uma carreira celebrada por sete décadas, Sedaka coescreveu e cantou alguns dos hinos adolescentes definitivos do final dos anos 1950 e início dos 60, sucessos da era do rock ‘n’ roll pré-Beatles que incluem Calendar Girl, Happy Birthday Sweet Sixteen e Breaking Up Is Hard to Do.

A causa da morte ainda não foi confirmada. Seu filho, Marc, afirmou que o pai foi levado a um hospital no início desta sexta, onde faleceu.

